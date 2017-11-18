مباراة الهلال وأوراوا‎.. عمر خربين يسجل التعادل (فيديو)

عدل اللاعب السوري، عمر خربين، كفة فريقه، نادي الهلال السعودي، بإحرازه هدف التعادل، في شباك أوراوا ريد دياموندز الياباني، مساء اليوم، السبت، على ملعب “الملك فهد” الدولي بالعاصمة السعودية “الرياض”، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

واستقبل خربين الكرة بشكل رائع، داخل منطقة الياردات الست، وتخلص من رقابة مدافعه؛ ليسدد الكرة في الشباك، معلنًا هدف التعادل في الدقيقة 37.

ويمتلك الهلال سجلًا مميزًا في دوري أبطال آسيا، حيث لم يتذوق مرارة الهزيمة على مدار 12 مباراة خاضها في البطولة القارية، حيث فاز في 7 مباريات، وتعادل في 5 لقاءات.

يذكر أنه من المقرر أن يستضيف أوراوا ريد دياموندز الياباني، إياب نهائي دوري أبطال آسيا، أمام الهلال السعودي، على ملعب “سايتاما 2002″، يوم 25 نوفمبر الجاري.