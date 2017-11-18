مباراة الهلال وأوراوا‎.. الفريق الياباني يتقدم بهدف مبكر.. وخربين يهدر التعادل (فيديو)

تقدم فريق أوراوا الياباني على نادي الهلال السعودي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب “الملك فهد” الدولي بالعاصمة السعودية “الرياض”، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.
وأحرز الهدف رافاييل سيلفا في الدقيقة السابعة، بعدما انطلق من الجهة اليسرى وتخطى دفاع الهلال ومرر الكرة ولكنها ارتدت مرة أخرى للاعب نفسه الذي سددها مباشرة في الشباك.
فيديو : هدف اوراورا الياباني الاول على الهلال السعودي #الهلال_اوراورا #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/T3K6IcQioS
— قناة الكأس (@alkasschannel) November 18, 2017
بينما أضاع عمر خربين هدف التعادل في الدقيقة 22، بعدما تلقى عرضية متقنة من الجهة اليمنى وسددها بيمناه ولكن حارس الفريق الياباني تصدى لها ببراعة.
فيديو : عمر خريبين يهدر فرصة تسجيل هدف محقق ! #الهلال_اوراورا #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/AXVzud5WXW
— قناة الكأس (@alkasschannel) November 18, 2017
ويمتلك الهلال سجلًا مميزًا في دوري أبطال آسيا، حيث لم يتذوق مرارة الهزيمة على مدار 12 مباراة خاضها في البطولة القارية، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 5 لقاءات.
يذكر أنه من المقرر أن يستضيف أوراوا ريد دياموندز الياباني إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال السعودي، على ملعب “سايتاما 2002″، يوم 25 نوفمبر الجاري.