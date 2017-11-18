صدمة لرامون دياز قبل مباراة الهلال وأوراوا‎

تعرض الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، لصدمة قوية قبل ملاقاة أوراوا ريد دياموندز الياباني، والمقرر إقامتها مساء اليوم، السبت، على ملعب “الملك فهد” الدولي بالعاصمة السعودية “الرياض”، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتعرض اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، مهاجم فريق الهلال، للإصابة خلال عمليات الإحماء، بعدما شعر بـألم في مفصل القدم، بعد التواء قدمه، ولكنه أصر على المشاركة، لكن المدرب الأرجنتيني دياز، رفض بشدة، ويجهز العابد بديلاً.

ويمتلك الهلال سجلاً مميزًا في دورى أبطال آسيا، حيث لم يتذوق مرارة الهزيمة على مدار 12 مباراة، خاضها في البطولة القارية، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 5 لقاءات.

يذكر أنه من المقرر، أن يستضيف أوراوا ريد دياموندز الياباني، إياب نهائي دوري أبطال آسيا، أمام الهلال السعودي، على ملعب “سايتاما 2002″، يوم 25 نوفمبر الجاري.