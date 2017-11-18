موعد مباراة الهلال وأوراوا والمعلقين.. و4 نصائح لتجنب كابوس سيدني

يقف جميع عشاق الكرة العربية والآسيوية خلف ممثل العرب الهلال السعودي في لقائه ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني مساء السبت، في جولة الذهاب بنهائي دوري أبطال آسيا في العاصمة السعودية الرياض.

ويأمل محبو الهلال أن يحقق الفريق الأزرق اللقب الغائب منذ عام 2000 خاصة أنه صعد للنهائي عام 2014 ولكنه خسر على يد ويسترن سيدني الأسترالي.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي 4 نصائح قدمها لاعبون ومدربون سابقون ومحللون، ليتفادى الهلال سيناريو لقاء سيدني الذي وصفه يوسف الثنيان نجم نادي الهلال السابق بالكابوس.

ممنوع ترك المساحات

طالب في البداية عماد النحاس، مدافع منتخب مصر والوحدة السعودي الأسبق، لاعبي الهلال بضرورة عدم ترك أي مساحات في الخط الخلفي.

وأكد النحاس لـ”إرم نيوز” أن الهلال أو أي فريق يخوض النهائي، يجب أن يكون الوصول لمرماه حلمًا بعيد المنال، وبالتالي فالفريق السعودي عليه أن يغلق وسط الملعب ولا يمنح أي مساحات لمنافسه الياباني، الذي يتميز بطبيعة الحال بعنصر السرعة.

استغلال أنصاف الفرص

وطالب أحمد علي، مهاجم الهلال السعودي الأسبق، في حديثه لـ”إرم نيوز” بضرورة استغلال أنصاف الفرص وتحقيق الهدف المطلوب بكل تركيز.

وأكد علي أن الهلال فريق كبير ولديه جماهيرية واسعة ويصنع العديد من الفرص للتسجيل، ولكن الأهم أن يستغلها من أجل الاقتراب من تحقيق المطلوب.

الحضور الجماهيري الآن في مدرجات الملك فهد الدولي قبل 7 ساعات من بداية المباراة . ????#الهلال_اوراوا pic.twitter.com/Q30lAn6gRh — المدرج الهلالي (@Almodrjalhilali) November 18, 2017

وأشار إلى أنه واثق في خبرات وقدرات هجوم الهلال خاصة السوري عمر خريبين الذي يقدم كرة رائعة في الفترة الأخيرة ويسجل باقتدار.

التركيز الشديد دفاعيًا

وأكد عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، أن التركيز الشديد دفاعيًا هو أهم سلاح في يد الفريق الهلالي من أجل حسم اللقب.

وأضاف أنور لإرم نيوز: ” أتمنى ألا يستقبل الهلال أي أهداف في لقاء الذهاب لأن هذا الأمر سيساعده كثيرًا إيابًا، حتى إذا لم يستطع الفوز في اليابان فالتعادل بهدف لكل منهما أو أكثر يعني فوزه باللقب”.

عدم التأثر بالضغوط

وطالب الصحفي المصري عبدالغني عوض المتخصص في شؤون الكرة السعودية بضرورة أن يعتمد الهلال على الأعصاب الهادئة وعدم التأثر بأي ضغوط.

وأكد عوض أن أجواء اللقاءات النهائية دائمًا تكون صعبة على أي لاعب وأي فريق، ولكن الخبرة وعدم التأثر بالضغوط والحفاظ على التركيز سيكون سلاح الهلال لعبور هذه المواجهة.

موعد المباراة والمعلقون

ستقام مباراة ذهاب النهائي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في حين سيكون موعد إياب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب سايتاما يوم السبت المقبل الـ25 نوفمبر 2017.

وأعلن المعلق التونسي عصام الشوالي أنه سيقوم بالتعليق على المباراة عبر قناة beinsports hd1.

كما سيعلق المصري أحمد الطيب على المباراة بقناة الكاس hd 3 .

وقال الشوالي عبر حسابه على تويتر :”نلتقي إن شاءالله غدًا للتعليق على ذهاب نهائي دوري ابطال آسيا بين الزعيم الهلال السعودي و أوراوا ريد دايموندز الياباني “.

وأتم :”الشعب يريد الزّعامة من جديد يـ #الهلال”.