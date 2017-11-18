سعودي متعصب لنادي الهلال يثير غضبًا واسعًا بتفضيل تغيير ديانته إلى اليهودية على تشجيع النصر (فيديو)

أثار مشجع سعودي لنادي الهلال، يدعى عبدالله الشمري، بحسب برنامج الديربي، غضبًا واسعًا، بعدما قال: إنه يفضل تغيير ديانته إلى اليهودية على تشجيع نادي النصر السعودي.

وقال المشجع، في اتصال بالبرنامج الكويتي:” لو النصر يلعب مع فريق يهودي اعتبرني يهودي “.

وانتقد المشجع بشدة دعم مشجعي نادي النصر، والأهلي، لنادي أوراوا ريدز ضد الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، مساء اليوم، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وعلى الرغم من محاولات تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في السعودية تهيئة أجواء خالية من التعصبب قبل النهائي الآسيوي، إلا أن عددًا من الأندية رفض إعلان دعمه لنادي الهلال.

وقال الإعلامي السعودي، وليد الفراج، إن بعض المشجعين المنتمين لفرق منافسة لنادي الهلال سيجلبون “النحس” لـ”الزعيم”، في حال تشجيعهم له خلال نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز الياباني.

وسخر فراج خلال برنامجه “أكشن يا دوري” من هذه الجماهير قائلًا: “سيجلسون أمام التلفاز، ويضعون أيديهم كده”، حيث وضع الإعلامي يده على خده.

وأوضح: “هناك بعض الجماهير ستشجع أوراوا ريدز ضد الهلال، وهذا يندرج تحت بند الحرية الشخصية، ولكن إذا شجعوا الهلال سيكونون نحسًا”.

وكشفت مصادر قريبة من إدارة نادي النصر، عن أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، طلب من الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، التغريد دعمًا لنادي الهلال، عبر حسابه، وحساب النادي الرسمي.

ويرغب آل الشيخ في خلق حالة من الدعم للهلال؛ استجابت لها أندية سعودية عديدة مثل: الاتحاد، والشباب، والتعاون.

وبحسب تلك المصادر، فإن الأمير النصراوي، يرفض حتى الآن طلب آل الشيخ، علمًا بأن الهلال سيلعب، اليوم السبت، في ذهاب النهائي الآسيوي.

وأعلنت إدارات كل من الاتحاد، والشباب، والرائد، والتعاون، والفيحاء، وأحد، والباطن، دعمها للهلال، قبل المعترك الآسيوي، في حين رفضت إدارتا النصر، والأهلي، التغريد دعمًا للهلال.

وقال فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد السعودي: إنه يتمنى فوز الهلال باللقب، وهو ما أعلنه عمر السومة، مهاجم الأهلي، متمنيًا التوفيق لزميله بمنتخب سوريا، ومهاجم الزعيم عمر خربين.

وقال حمد الصنيع، رئيس نادي الاتحاد، لقناة العربية: “البعض كان يخشى ردة فعل الجمهور، إذا أعلن دعم فريق منافس خارجيًا .. أنا أعلنها الآن، سأدعم أي فريق سعودي يمثل الوطن خارجيًا، وأتمنى أن يحقق البطولة”.

“رياضتنا كانت مختطفة في الماضي .. لا يمكن أن أكره الخير لأي فريق يمثل الوطن”.

وعلق الصحافي عبدالله المرزوق على تصريحات مشجع الهلال : “يفتخر بأنه يشجع أي فريق ضد النصر والأهلي والاتحاد … بل ويصل إلى تحويل ديانته لليهودية إذا لزم الأمر، ويصف من يشجعون ضد #الهلال بالحثالة أي تناقض وأي فكر بغيض وأي عداء يحمل هذا الكائن، وأشباهه ثم يختم بعذر أقبح من ذنب !!!”.

وغرد الصحافي عايضآل هرسان :”تصل هلالي على برنامج كويتي يقول : لو يلعب #النصر مع فريق يهودي بصير يهودي وبغير ديانتي، ولا أشجع النصر !!!! لا حول ولا قوة إلا بالله”.