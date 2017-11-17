مباراة نادي الهلال وأوراوا.. أخطر 6 لاعبين في صفوف ريدز اليابان (فيديو غرافيك)

تتصدر مواجهة الهلال السعودي وضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني، في جولة الذهاب بالدور النهائي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، الأحداث في الكرة الآسيوية والسعودية.

وينتظر الجميع مواجهة نارية وقوية بين الفريقين، بحثًا عن التتويج باللقب القاري، ويبدو الفريق الياباني منافسًا ليس سهلًا للهلال في المباراة النهائية.

وترصد شبكة “إرم نيوز” أخطر اللاعبين في صفوف أوراوا قبل موقعة الهلال:

1- شينزو كوروكي

31 عامًا – شارك في 10 مباريات بالبطولة – هداف الدوري الياباني برصيد 20 هدفًا – سجل في دوري الأبطال 4 أهداف وصنع 3 – يلقب بين الجماهير اليابانية بـ”المروحة”.