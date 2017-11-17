يوسف الثنيان عن مباراة نادي الهلال ضد أوراوا: يجب أن ننسى “كابوس” سيدني

قال يوسف الثنيان نجم نادي الهلال السعودي إن البطولة الآسيوية مهمة للهلاليين والوطن، معربًا عن خوفه على الهلال من الكرات المرتدة التي يجيدها فريق أوراوا ريدز الياباني.

ويحل أوراوا ضيفًا على الهلال غدًا السبت بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

واختارت إدارة نادي الهلال الثنيان لحمل كأس دوري أبطال آسيا إلى الملعب.

وقال يوسف الثنيان لقناة العربية :”افرحني كثيرًا تحسن مستوى سالم الدوسري في الفترة الأخيرة ويوجد نجوم في صفوف الهلال”.

“يوجد في الهلال الآن نجوم في منطقة الوسط هم حاليًا أفضل من يوسف الثنيان .. الماضي لا يهم .. الأهم الآن تحقيق البطولة”.

“كابوس سيدني علينا أن ننساه ونفكر في هذه البطولة .. الهلال الحالي تحسن كثيرًا وفي أفضل حالاته”.

كان الهلال قد خسر نهائي دوري أبطال آسيا أمام سيدني الأسترالي في 2015 رغم أفضليته الشديدة خلال المواجهتين.

“الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال كان لاعبا فنانا في منطقة الوسط، لذلك هو فاهم في الكرة وانعكس ذلك على إدارته للنادي”.

“في الدوري السعودي الآن إذا أردت أن تستمتع بمشاهدة مباراة عليك أن تتابع مباراة طرفها الهلال”.

“ثقتي الكبيرة في نجوم الهلال سأتابعها مع الجماهير في المدرجات وكلي ثقة أن الفريق سيحقق نتيجة ايجابية”.

وعلق الثنيان على وصفه بالاسطورة :”لا أحب هذا اللقب وبالنسبة لي في الهلال اسطورتنا هو سامي الجابر”.