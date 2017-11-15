مباراة الهلال وأوراوا.. زحام أمام منافذ بيع التذاكر (فيديو وصور)

تدافعت جماهير نادي الهلال السعودي، لشراء تذاكر مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، الذي سيقام، السبت المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ويجمع الهلال بنظيره أوراوا الياباني.

وطرحت شركة صلة الرياضية، الشريك التسويقي لنادي الهلال السعودي التذاكر للبيع، اليوم الأربعاء في منافذ “ملعب الأمير فيصل بن فهد” ونادي الهلال، من الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساء.

وحددت الشركة أسعار التذاكر على النحو الآتي:

الموحدة 50 ريالًا، الممتازة 500 ريال، الفضية 4000 ريال ،والذهبية 7000 ريال.

ويُتوقَّع أن يجني نادي الهلال عوائد مالية من التذاكر، تتجاوز حاجز الاثني عشر مليون ريال.

يُذكر أن سعة ملعب الملك فهد الدولي تصل إلى 62 ألف مقعد.