السعودية.. لماذا استخدم نادي الهلال الماء في تدريبات حراس المرمى؟ (فيديو)

لجأ مدرب الحراس في نادي الهلال السعودي إلى أسلوب جديد لمعرفة رد فعل الحراس في التصدي للكرات قبل مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أوراوا ريد الياباني السبت المقبل.

ووضع مدرب الحراس قطعة كبيرة مبتلة بالماء تصطدم بها الكرة قبل وصولها الحراس، وذلك بهدف كشف رد فعل الحراس في التصدي للكرات القوية.

ويقيم نادي الهلال معسكرًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادًا لمباراة الذهاب التي تقام على ستاد الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، والذي يتسع لـ 62 ألف مشجع.

في سياق متصل كشف الإعلامي عبدالله الحنيان، المقرب من نادي الهلال، أن عبدالله الحافظ أصبح خارج حسابات المدرب الأرجنتيني رامون دياز في مباراة الذهاب بسبب الإصابة.

وشهدت تدريبات الهلال اليوم الأحد، عودة المهاجم نواف العابد إلى التدريبات، بعد غيابه عن الفريق منذ الأول من الشهر الحالي.

وأعلنت شركة “صلة” الرياضية، الشريك التسويقي لنادي الهلال، أسعار تذاكر ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، وتتراوح الأسعار بين 50 ريالًا إلى 7000.