اللاعبون الدوليون يلتحقون بمعسكر نادي الهلال السعودي في أبوظبي

التحق لاعبو نادي الهلال في المنتخب السعودي بمعسكر الفريق في أبوظبي بعد نهاية مباراة البرتغال أمس، والتي خسرها الأخضر 3/0.

وقال حامل لقب الدوري السعودي إن لاعبيه الدوليين وصلوا مقر إقامة الفريق في أبوظبي إضافة إلى نواف العابد الذي سافر إلى العاصمة الفرنسية باريس بسبب الإصابة.

ويقيم الهلال معسكرًا في العاصمة الإماراتية استعدادًا لمواجهة أوراوا ريد الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا السبت المقبل على استاد الملك فهد في العاصمة الرياض.

وتضم قائمة لاعبي الهلال في المنتخب عبدالله المعيوف وأسامة هوساوي وسلمان الفرج وعبدالملك الخيبري وعبدالله عطيف ومحمد البريك وغيرهم.

ويأمل الهلال في تحقيق الفوز على أوراوا ريد والتأهل إلى كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، علمًا أنه أحرز لقب دوري أبطال آسيا مرتين عامي 1992 و2000.

ووصل اللاعبون الدوليون إلى مقر إقامة فريق #الهلال الأول لكرة القدم في “أبوظبي”؛ بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي، كما وصل “نواف العابد” إلى مقر المعسكر. pic.twitter.com/3f2Ndfndyc — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧