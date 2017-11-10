السعودية.. سامي الجابر يرافق بعثة نادي الهلال إلى اليابان

ذكرت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، أن سامي الجابر أحد أعضاء قائمة “المدراء التنفيذيين” في الاتحاد السعودي سيرافق بعثة نادي الهلال إلى اليابان، قبل مواجهة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد في 25 من الشهر الحالي.

وأصدر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت قبل أيام قرارًا بتعيين سامي الجابر عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد ضمن قائمة المدراء التنفيذيين.

وأوضحت صحيفة “الاقتصادية الرياضية” أن الجاير سيرافق بعثة نادي الهلال، علمًا أنه سبق أن ارتدى قميص الفريق ويعد أحد أساطيره.

ويستضيف الهلال أوراوا ريد يوم 18 من الشهر المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تقام مباراة الإياب في اليابان يوم 25 من الشهر ذاته.

يشار إلى أن سامي الجابر (44 عامًا) سبق له اللعب للهلال ويعد أحد أساطيره.