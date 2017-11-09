الإمارات.. نادي العين يؤكّد مشاركته في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل

أكد نادي العين الإماراتي، اليوم الخميس، مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وقبلت لجنة استئناف تراخيص الأندية، بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، قبل أيام استئناف نادي العين ومنحته الرخصة الآسيوية، بعدما رفضت منحه إياها منذ عدة أيام، ليضمن بذلك المشاركة الموسم المقبل في البطولة.

وقال غانم الهاجري رئيس نادي العين في بيان نشره النادي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ليس من المنطق عدم مشاركة العين في البطولة القارية، كما أنه لا يمكن أن يتخيل أي عيناوي من المحيط إلى الخليج انطلاق البطولة دون مشاركة أحد من أندية القارة وصاحبة الصولات والجولات أمام أندية عدة آسيوية”.

وكان نادي العين مهددًا بعدم المشاركة في دوري أبطال آسيا؛ لعدم الحصول على الرخصة.

وقدّمت أندية العين واتحاد كلباء وحتا وبني ياس، ودبا الفجيرة، طلبًا إلى لجنة الاستئناف، لإعادة النظر في قرار لجنة التراخيص الابتدائية، والتي حرمتها من الحصول على رخصة المحترفين.

وكانت لجنة التراخيص قررت الأسبوع الماضي، منح الرخصة لدورة 2017/2018 لـ5 أندية، بعد استكمالها جميع شروط ومتطلبات نظام تراخيص الأندية الآسيوية، وهي الظفرة والنصر والوصل والإمارات والشارقة.

واحتل العين المركز الرابع في الدوري الإماراتي الموسم الماضي، وهو مركز لا يؤهله إلى البطولة الآسيوية، لكن عدم تمكن شباب الأهلي دبي من الحصول على الرخصة الآسيوية لحد الآن سيحرمه من المشاركة، ليحل العين بدلًا منه.

ووصل العين إلى دور الـ 8 حيث ودع بالخسارة 3/0 أمام الهلال السعودي.