سلمان آل خليفة: الاتحاد الآسيوي يقف على مسافة واحدة مع جميع الاتحادات الوطنية

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تقديره لحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال التي وجدها خلال زيارته إلى الرياض مشيدًا بالمكانة البارزة التي تحتلها السعودية على خارطة كرة القدم الآسيوية.

وكان الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة التقى خلال الزيارة مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودي حيث تم خلال اللقاء استعراض خطط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي تهدف إلى النهوض بمسيرة كرة القدم الآسيوية في إطار رؤية (آسيا واحدة .. هدف واحد) التي يتبناها الاتحاد القاري، كما تم استعراض برامج دعم الاتحادات الوطنية المقدمة من الاتحاد الآسيوي، بالإضافة إلى أهم المستجدات على ساحة كرة القدم الآسيوية.

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن بلوغ المنتخب السعودية الأول نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بعد 12عاما من الغياب عن الحدث العالمي، يعكس التخطيط السليم للإدارة الكروية في المملكة ويتوج روح الإرادة والتفاني لأفراد المنتخب، متمنيًا للمنتخب السعودي كل التوفيق والنجاح في كأس العالم من خلال تحقيق نتائج طموحة وتقديم مستويات فنية متميزة تليق بسمعة الكرة السعودية.

وأوضح أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يقف على مسافة واحدة مع جميع الاتحادات الوطنية الآسيوية، مؤكدا على النهج الراسخ للاتحاد القاري بتعزيز العلاقات المتينة التي تربطه مع سائر الاتحادات الوطنية بما فيها الاتحاد السعودي لكرة القدم.