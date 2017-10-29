الاتحاد الآسيوي يهدد ناديي “بيروزي واستقلال” بالاستبعاد من بطولة دوري أبطال آسيا

كشف مسؤولون في ناديي بيروزي واستقلال الإيرانيين، اليوم الأحد، أن فريقيهما يواجهان تهديدًا بمنع مشاركتهما في دوري أبطال آسيا في الدورة المقبلة بسبب عدم قدرتهم على تسوية ديون اللاعبين الأجانب والإيرانيين وفق المدة التي حددها الاتحاد الآسيوي.

ونقلت وكالة أنباء الرياضة الإيرانية عن المسؤولين قولهم إن “الاتحاد الإيراني تلقى رسالة من نظيره الآسيوي، يهدد فيها بمنع ناديي بيروزي واستقلال بحرمانهما من المشاركة في دوري أبطال آسيا في الدورات المقبلة بسبب عدم تسوية ديون اللاعبين الإيرانيين والأجانب وفق المدة المحددة والتي انتهت في 20 سبتمبر الماضي”.

وقال الأمين العام للاتحاد الإيراني لكرة القدم “محمد رضا ساكت”، لموقع “ورزش سه”، إنه “على الرغم من الاجتماعات العديدة التي عقدت مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يبدو أن ناديي بيروزي واستقلال أكثر عرضة للاستبعاد من دوري أبطال آسيا من ذي قبل للمرحلة المقبلة”.

وخلال الأيام القليلة الماضية، قال مسؤولون في ناديي بيروزي واستقلال إنهم لن يكونوا قادرين على دفع هذه الديون الثقيلة.

وفشلت إدارة ناديي بيروزي واستقلال في توفير المال بعد التشاور مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم، فيما ألقى كبار المسؤولين في الاتحاد باللائمة على إدارة الناديين، مؤكدين أنهم لا يستطيعون شراء الوقت ولا التبرع للأندية.

وفي 10 من أغسطس الماضي، أجرى رئيس الاتحاد الإيراني “مهدي تاج”، لقاءات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، لمنح الأندية الإيرانية فرصة لتسوية الديون المالية.

وطلب مهدي تاج من الاتحاد الآسيوي منح الأندية الإيرانية مهلة لغرض تسوية الديون المالية التي بذمة ناديي “استقلال وبيروزي ” لبعض اللاعبين والمدربين الأجانب”.

وكان الاتحاد الآسيوي منح ناديي “استقلال وبيروزي ” حتى 15 من سبتمبر الجاري لتسوية الديون وتسديد مستحقات اللاعبين والمدربين الأجانب، بعد ذلك منحة مدة خمسة أيام إضافية.

ورفع مجموعة من اللاعبين والمدربين الأجانب والإيرانيين شكاوى لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد “استقلال وبيروزي” نتيجة عدم دفع مستحقاتهم المالية التي مر عليها فترة طويلة.