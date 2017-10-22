بيروزي الإيراني يتهم أحد لاعبيه بالتجسس لصالح نادي الهلال السعودي

كشفت صحيفة “خبر ورزشي” الرياضية الإيرانية، اليوم الأحد، أن نادي بيروزي تمكن من التعرف على أحد مسؤوليه الذي تجسس لصالح أحد خصومه في دوري أبطال آسيا، فيما أشارت مواقع إخبارية إلى أن المقصود من ذلك “نادي الهلال السعودي”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من المشرف على نادي بيروزي الإيراني، علي أكبر طاهري قوله إن “إدارة النادي تمكنت من التعرف على الجاسوس داخل نادي بيروزي والذي زود أحد خصومنا في دوري أبطال آسيا”.

وقالت المصادر إن “التحقيقات بدأت داخل نادي بيروزي بعد عودته من المباراة التي خسرها مع نادي الهلال السعودي في مرحلة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا والتي خسرها فيها النادي الإيراني بأربعة أهداف مقابل لا شيء والتي أقيمت في 26 من سبتمبر الماضي في الإمارات”.

وأضافت المصادر إنه “بعد الكثير من البحث والتحقيق حول هذا الموضوع، توصلت إدارة نادي بيروزي إلى وجود أحد الجواسيس داخل بيروزي وتم التعرف عليه خلال إقامة الفريق تدريباته في خارج إيران”.