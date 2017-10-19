نواف بن سعد: متفائل بفوز نادي الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا.. وأخشى من هذا الشيء (فيديو)

أكد الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي أنه “متفائل” بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا على حساب الفريق الياباني أوراوا ريد.

وقال نواف في حواره مع فضائية “العربية” الإخبارية، إن وصول فريقه إلى نهائي البطولة الآسيوية يعني أنه وصول أفضل فريقين في غرب وشرق آسيا، وأي هلالي يتمنى تحقيق البطولة لكن هذا لا يعني أنها الأهم هذا الموسم.

وأوضح: “لم أتحدث مع لاعبي الفريق عن البطولة الآسيوية وذكرت لهم الأهم أن نقدم مستويات مرضية، لأن كثر الحديث عن البطولة مع اللاعبين قد يفقدهم التركيز، والحديث داخل النادي عن البطولة قليل ليس لأنها غير مهمة بل لأن الجميع مستشعر أهميتها”.

وتابع أننا “نعمل على تحقيق كل البطولات هذا الموسم، وهي البطولة الآسيوية والدوري وكأس الملك”.

وانتقل رئيس النادي الهلال بالحديث عن التحكيم في البطولة الآسيوية قائلًا: “التحكيم أمر مقلق لي وأتمنى عدم تكرار ما حدث من ظلم لفريقي في مباراة العودة أمام بيروزي الإيراني، وأمام العين الإماراتي أيضًا”.

وكشف نواف أنه اتفق مع المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم على عودة لاعبي الفريق بطائرة خاصة من معسكر المنتخب بعد ودية البرتغال، قبل ذهاب نهائي آسيا بأسبوع”.