مدرب نادي العين الإماراتي: عدم مشاركتنا في دوري أبطال آسيا ليس كارثة (فيديو)

قال المدير الفني لنادي العين الإماراتي زوران ماميتش، إن عدم مشاركة فريقه في منافسات دوري أبطال آسيا الموسم المقبل ليس كارثة.

وأكد ماميتش في تصريحات نقلتها فضائية “دبي الرياضية” إن عدم المشاركة في البطولة الآسيوية، سيجعله يبني فريقًا للمستقبل، دون أي ضغوط.

وأشار ماميتش إلى أن غياب عمر عبدالرحمن “عموري” عن العين مؤثر بشكل كبير، ويشبه غياب كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، وميسي عن برشلونة.