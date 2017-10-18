5 معلومات مهمة عن منافس الهلال السعودي بنهائي أبطال آسيا

ينتظر الهلال السعودي موعداً مثيراً مع نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني في الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن تأهل أوراوا إلى النهائي بعد إطاحته بمنافسه الصيني شنغهاي بالفوز عليه في اليابان بهدف نظيف بعد التعادل في الصين بهدف لكل منهما.

وأصبح الفريق الياباني المنافس القادم على لقب دوري أبطال آسيا مع الهلال السعودي وسط توقعات بموقعة كروية مثيرة وساخنة.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز الأمور عن فريق أوراوا الذي ينافس الهلال السعودي على اللقب الآسيوي، فى السطور القادمة:

تاريخ مميز

يملك فريق أوراوا تاريخاً مميزاً منذ تأسيس النادي في عام 1950، حيث حصد تحت مسماه القديم “ميتسوبيشي” لقب الدوري 4 أعوام بجانب كأس اليابان مرتين وكأس الإمبراطور 4 مرات وكأس السوبر مرتين.

وتحول النادي لمرحلة الاحترافية تحت مسمى أوراوا ريد دياموندز وفاز بلقب الدوري الياباني عام 2006 وكأس الإمبراطور مرتين وكأس السوبروكأس اليابان مرتين وحصد الفريق الرباعية المحلية عام 2006 وهو أزهى عصور الفريق الياباني الذي فاز في العام التالي بلقب دوري أبطال آسيا.

وحصل الفريق الياباني على الميدالية البرونزية ببطولة العالم للأندية عام 2007 وخسر أمام ميلان الإيطالي في دور الأربعة كما فاز على النجم الساحلي التونسي بضربات الترجيح وقتها.

الحصان الأسود

يستحق الفريق الياباني لقب الحصان الأسود للبطولة القارية هذا الموسم بعدما شق طريقه بجرأة في النسخة الحالية.

ووقع الفريق الياباني في مجموعة صعبة تضم ويسترن سيدني الأسترالي وإف سي سيؤول الكوري الجنوبي وشنغهاي الصيني، وكانت المفاجأة في انتصارات أوراوا المدوية وعلى رأسها فوزه على سيؤول بالخمسة ثم اكتساحه سيدني بنتيجة 6-1 ثم تخطى أوراوا عقبة جيجيو الكوري ثم كاوساكي فرونتال الياباني ثم أطاح بمنافسه شنغهاي الصيني.

رافاييل سيلفا السلاح الأخطر

يراهن الفريق على طريقة اللعب 4-1-4-1، ويبدو اللاعب البرازيلي رافاييل سيلفا السلاح الأخطر في التشكيلة اليابانية خاصة أنه جناح سريع ويخترق الدفاعات بجانب أدائه المميز في الجانب الأمامي وتسجيله 10 أهداف في 22 مباراة.

ويعول الفريق على هدافه شينزو كوروكي الذي سجل 19 هدفاً هذا الموسم بجانب صانعي اللعب كاشاواجي وناجاساوا ولاعب الوسط الذي لا يتوقف عن الركض، أوكي.

وأكد الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل أن فريق أوراوا الياباني فريق صعب وقوي ولكن الهلال أيضاً فريق صعب وقوي ولهذا سيكون نهائي دوري أبطال آسيا 2017 والذي سيجمع الهلال وأوراوا ممتعاً ولكن مخطئ من يعتقد أن الهلال يحتاج لدعم وتحفيز فقط ليحقق البطولة العاقة عليه بمسماها الجديد والتي تؤهل من يحقق لقبها لبطولة أندية العالم التي تعتبر حلماً لكل هلالي صغير وكبير.

وأضاف المريسل في تغريداته عبر تويتر: “الهلال ليس عليه خوف من الأمور الفنية ولا من الدعم المعنوي ولا المادي فكل هذه الأمور تصب في مصلحته وأعتقد انه يتفوق على أوراوا الياباني فيها، والهلال مشكلته نفسية فقط ولهذا أنصح إدارته بإحضار شخص مميز في الجانب النفسي خاصة أن علم النفس مهم جداً في كل شيء”.

وتابع: “علمتنا الأحداث السابقة طوال 17 عامًا مضت أن حضور أعضاء الشرف والوعود بالمكافآت والتحفيز ليس كل شيء للاعبي الهلال في هذه البطولة بالذات وخير دليل ما صاحب مباراتي سيدني التي لم تشهد دعماً معنوياً ومادياً لنادي سعودي ورغم ذلك خسر الهلال رغم تواضع سيدني فنياً”.

واختتم المريسل: “يجب أن يعي الهلاليون إدارة وأعضاء شرف ولاعبين وجمهور أن من الأمور التي تصعب تحقيق البطولة الآسيوية هي أن مباراة الإياب في اليابان وهذا يعني أنه لا بد من اللعب بطريقة متوازنة مع محاولة عدم ولوج اي هدف في الرياض ومحاولة التسجيل، والمهم ألا يدخل في مرماك هدف”.

تاكافومي المبدع المغمور

استطاع المدير الفني تاكافومي هوري أن يعيد البريق للفريق الياباني بعد غياب طويل استمر 10 سنوات كاملة.

ولم يكن تاكافومي نجماً في مجالاً التدريب أو حتى كلاعب دافع عن ألوان أوراوا لسنوات بجانب اللعب لبعض الأندية اليابانية ثم تولى قيادة أوراوا مرتين الأولى عام 2011 ولم يحقق خلالها النجاح المتوقع خاصة أنه جاء كمدرب مؤقت لمدة خمس مباريات فاز في لقاءين فقط ثم عمل مساعداً مع المدير الفني الصربي ميهايلو بيتروفيتش.

ويميل الفريق الياباني للمدرسة الألمانية في ملف المدربين وكان أبرزهم هولوجير أوسييك المدير الفني الذي حقق بطولة دوري أبطال آسيا عام 2007 وسبق أن درب منتخبي كندا وأستراليا.

منافسة عربية محدودة

يحمل التاريخ مواجهات عربية محدودة للفريق الياباني في المرحلة الماضية.

ولعب أوراوا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا عام 2008 أمام نظره القادسية الكويتي وتخطاه بثنائية دون رد بعد الهزيمة بنتيجة 2-3.

وواجه أوراوا النجم الساحلي التونسي وتعادل معه في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية وفاز بضربات الترجيح.

ولم يواجه أوراوا أي فريق سعودي في المرحلة الماضية وبالتالي مواجهته ضد الهلال هي الأولى من نوعها.