استقلال طاجيكستان يصعد إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي ليواجه القوة الجوية العراقي

تأهل نادي الاستقلال من طاجيكستان، إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ليضرب موعدًا مع حامل اللقب القوة الجوية العراقي.

وتعادل الاستقلال خارج أرضه 2-2 أمام بنغالورو الهندي، وصيف بطل الموسم الماضي، في إياب نهائي المناطق، اليوم الأربعاء، ليستفيد من فوزه ذهابًا 1-صفر.

وسيخوض الاستقلال المواجهة الختامية على اللقب مع القوة الجوية بطل منطقة الغرب.

وتأثر بنغالورو بطرد لاعبه هارمانغوت كابرا في الدقيقة 42، لكنه صمد ليحقق التعادل رغم أنه لم يكن كافيًا للتأهل.

وكان القوة الجوية توّج بلقب العام الماضي بفوزه 1-صفر في النهائي على بنغالورو.