مباراة أوراوا وشنغهاي.. الساموراي يفاجئ رفاق هالك بهدف في أجواء مرعبة (فيديو)

فاجأ أوراوا ريد الياباني ضيفه شنغهاي سيبج الصيني بهدف مبكر خلال مباراة الفريقين بإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب سايتاما في أجواء حماسية مرعبة من مشجعي الساموراي.

وشهدت المباراة تواجدًا جماهيرًا كبيرًا لأنصار أوراوا ريد.

وتأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا بانتظار المتأهل من الفريقين.

I’ve never seen or heard a crowd like this one at Saitama Stadium. Urawa leading 1-0 over Shanghai SIPG and heading for a ACL Final spot! pic.twitter.com/iNlI5TIycR

— Blake Birt (@blakebirt) October 18, 2017