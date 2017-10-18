رئيس نادي الهلال يوجه تحذيرًا مهما للاتحاد الآسيوي (فيديو)

وجه الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، رسالة قوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد تأهل الفريق لنهائي البطولة الآسيوية، بعد التعادل مع بيروزي الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، بهدفين لمثليهما.

وبلغ الهلال السعودي نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد تعادله 2-2 أمام مضيفه بيروزي الإيراني في إياب قبل النهائي في مسقط بفضل ثنائية للمهاجم السوري عمر خربين.

وتأهل الهلال، الفائز باللقب مرتين في 1991 و2000، بعد تغلبه 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد انتصاره 4-صفر بينها ثلاثية لخربين في الذهاب الشهر الماضي في أبوظبي.

وقال بن سعد في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: “أتمنى أن يدير النهائي أفضل حكام القارة، وأن لا تتكرر الكوارث التحكيمية المعتادة في آسيا”.

وأضاف: “أتمنى أن ينتبه مسؤولو الاتحاد الآسيوي لهذا الأمر، وهم يعرفون ونحن نعرف جيدًا أن التحكيم جزء من اللعبة، ولكن لا بد أن يكون على مستوى الحدث”.

وسيلتقي الهلال في النهائي، الذي تأهل له لأول مرة منذ 2014، مع الفائز من مواجهة أوراوا ريدز الياباني وشنغهاي سيبغ الصيني، اليوم الأربعاء.

ويملك أوراوا، صاحب الأرض والجمهور في مباراة اليوم، أفضلية لتعادله ذهابًا 1-1 قبل ثلاثة أسابيع ويسعى لبلوغ النهائي لأول مرة منذ الفوز بلقبه القاري الوحيد في 2007.