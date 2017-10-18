مباراة شنغهاي واوراوا ريد.. 6 أمور هامة عن ملحمة تحديد منافس الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

يترقب جمهور الكرة السعودية اللقاء المرتقب ،الأربعاء، بين فريقي أوراوا ريد دياموندز الياباني وضيفه شنغهاي الصيني في إياب دور الأربعة بدوري أبطال آسيا.

وينتظر الهلال السعودي نتيجة لقاء الفريقين في جولة الإياب ؛لتحديد منافسه في الدور النهائي للبطولة القارية بعد أن صعد الزعيم للنهائي بعد غياب ،وأصبح على بعد خطوة واحدة من حسم اللقب.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي بعض الأمور عن ملحمة تحديد منافس الهلال السعودي..

موقعة الحسم

يبدو اللقاء في جولة الإياب في اليابان بمثابة موقعة الحسم ،بعدما انتهت جولة الذهاب بالتعادل بهدف لكل منهما في الصين.

وتبقى نتيجة التعادل السلبي دون أهداف لصالح الفريق الياباني بينما يبقى التعادل بنتيجة أكبر من 1-1 لصالح بطل الصين ، بينما يحسم الفوز تأهل أي فريق للدور النهائي.

أمجاد أوراوا وطموح شنغهاي

يبدو التاريخ مختلفًا بين الفريقين فأوراوا الياباني يسعى لاستعادة أمجاده الآسيوية واستطاع أن يحصد لقب دوري الأبطال عام 2007 ،كما وصل إلى دور الأربعة في نسخة 2008 ،ولكنه فشل في تكرار نفس الإنجاز في مشاركاته أعوام 2013 و2015 و2016. ويبحث الفريق الياباني عن التأهل للنهائي بعد غياب 10 أعوام كاملة.

في المقابل ،لا يملك شنغهاي التاريخ ذاته ،فقد شارك في البطولة ابتداء من النسخة الماضية فقط ،وودع اللقب على يد تشونبوك ،ولكنه يملك الطموح المميز من أجل تحقيق إنجاز يرضي جماهيره في ظل تدعيم الفريق بصفقات أكثر من رائعة.

موقعة متكافئة

يبدو الفريقان في مواجهة كروية متكافئة إلى حد كبير ، وتقابل الفريق الياباني مع نظيره الصيني في دور المجموعات للنسخة الحالية ،وفاز أوراوا بهدف نظيف في اليابان وفاز شنغهاي بنتيجة 3-2 في الصين ،وهو ما يعكس الندية التي تشهدها لقاءات الفريقين خاصة أن جولة الذهاب انتهت بالتعادل.

يبدو الفريقان متكافئان أيضًا في مشوارهما بدوري الأبطال هذا الموسم ، ولعب شنغهاي 12 مباراة فاز في 6 مناسبات وتعادل 3 مرات مع 3 هزائم أمام ويسترن سيدني الأسترالي وجوانجزو الصيني وأوراوا الياباني ،وسجل الفريق الصيني 29 هدفًا واستقبل 19 هدفًا.

وخاض أوراوا 11 مباراة فاز في 6 مباريات ،وتعادل مرة وخسر 4 مرات ، وسجل الفريق الياباني 27 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.

هجوم جارف

يتميز كل فريق بامتلاكه هجومًا جارفًا ،فمعدلات تسجيل شنغهاي في التسجيل بالبطولة تقارب 3 أهداف في اللقاء الواحد ،كما أن الفريق الياباني يتخطى معدله 2.6 هدف في اللقاء.

ويعتمد الفريقان على طريقة هجومية جارفة ؛من أجل الحصول على أكبرمعدل تسجيل وهز الشباك ،وهو ما يعتمد عليه مدربا الفريقين.

صراع برازيلي آسيوي

يبدو هناك صراع برازيلي في صفوف الفريقين ،فشنغهاي يراهن على نجم السيلساو هالك المهاجم المتميز والقاطرة البشرية ،الذي سجل 13 هدفًا في الموسم الحالي.

ويراهن أيضًا شنغهاي على الثنائي البرازيلي إيلكسون بجانب صانع الألعاب أوسكار ،وهو الأمر الذي يجعل هناك فريقًا بنكهة برازيلية.

ويبقى هناك عنصر برازيلي آخر في تشكيلة أوراوا وهو رافاييل سيلفا المهاجم السريع ،الذي سجل 10 أهداف في 22 مباراة خاضها في الموسم الحالي.

ويبقى هناك صراع آسيوي أيضًا بين هدافي الفريقين ، فشنغهاي يعول على جناحه السريع لي وو اللاعب المتميز ،الذي سجل 19 هدفًا وهو نفس رصيد هداف أوراوا اللاعب شينزي كوروكي.

بواش في مواجهة المغمور

يبقى هناك صراع تكتيكي مثير بين المدرب البرتغالي فيلاش بواش المدير الفني لفريق شنغهاي الباحث عن حصد اللقب القاري وإثبات ذاته بعد تجارب عديدة في قارة أوروبا مثل تشيلسي الإنجليزي وبورتو البرتغالي وتوتنهام الإنجليزي.

ويعتمد الفريق الياباني على مدربه المغمور تاكافومي هوري ،الذي كان لاعبًا في أوراوا لأكثر من ست سنوات ،وكانت له ولاية لم تستمر طويلًا ،ولكنه يأمل بحصد تأشيرة التأهل للنهائي.

ويرى هيثم فاروق المحلل الكروي المصري في تصريحاته لـ”إرم نيوز” أن خبرات بواش رغم صغر سنه تبدو مهمة في هذه المواجهة، ولكن تاكافومي أحد المدربين الذين يتسمون بالأداء الجماعي ويعول عليه.

وأضاف: ” بواش لديه دوافع مميزة وأسلحة أهم وأفضل مما يملكه تاكافومي ،ولكنه صراع المستطيل الأخضر ومتغيراته التي ستحسم كل شئ”.