بيروزي يشكو حكم مباراته مع نادي الهلال‎

أعلن المشرف العام على فريق نادي بيروزي الإيراني، اليوم الأربعاء، علي أكبر طاهري، تقديم شكوى رسمية لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضد الحكم العُماني أحمد أبو بكر الكاف، الذي أدار المباراة بين فريقه ونظيره نادي الهلال السعودي، أمس الثلاثاء، في مسقط.

وقال طاهري ،في تصريحات للصحافيين، عقب وصوله إلى مطار مهر آباد، وسط طهران، قادمًا من مسقط: “قرارات حكم المباراة أحمد أبو بكر الكاف لم تكن صحيحة”.

وأضاف: “أنا كنت غاضبًا على هذه القرارات ،وقررنا تقديم شكوى رسمية ضد الحكم العُماني لدى الاتحاد الآسيوي”.

ووصلت، صباح اليوم الأربعاء، بعثة نادي بيروزي إلى العاصمة طهران قادمة من مسقط ،بعد أن تم إزاحته من المنافسة في دوري أبطال آسيا عقب تعادله مع الهلال السعودي.

وتمكن الهلال من التعادل أمام بيرسبوليس (2-2) الثلاثاء، على ملعب السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليحسم التأهل للمباراة النهائية مستفيدًا من الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة (4-0).