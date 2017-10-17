تعديل في مواعيد مباريات نادي الهلال المحلية.. وهذا موعد مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا

قرّرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراتي نادي الهلال والفيصلي في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، ومباراة الهلال أمام الاتفاق في الجولة الحادية عشرة من ذات الدور.

وبرَّر اتحاد القدم قرار التأجيل بتعارض المباراتين مع مباراتي ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال آسيا والتي وصل إليها الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تجاوزه فريق بيروزي الإيراني.

ونجح الرباعي محمد جحفلي، وعبدالملك الخيبري، وسالم الدوسري، وسلمان الفرج، بالخروج في مباراة الإياب دون الحصول على بطاقة صفراء.

وشارك الرباعي في المباراة وهم تحت تهديد الحصول على بطاقة صفراء تحرمهم من المشاركة في النهائي الآسيوي.

وتنص أنظمة البطولة على إلغاء البطاقات الصفراء بعد نهاية مباريات دور الأربعة في حال عدم حصول اللاعب على بطاقة ثانية، لذا سيدخل الهلال ذهاب المباراة النهائية دون أي إيقافات، وسيستعيد خدمات لاعبه المطرود في مباراة الذهاب عبدالله عطيف.

كما تم الإعلان رسميًا على أن ذهاب نهائي البطولة سيكون يوم 18 نوفمبر المقبل في استاد الملك فهد أمام الفائز من مواجهة شانغهاي الصيني، أو أوراوا ريدز الياباني، والإياب سيكون يوم 25 نوفمبر.