عمر خربين يواصل هز شباك بيروزي ويقود نادي الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا

بلغ نادي الهلال السعودي نهائي دوري أبطال آسيا بعد تعادله 2-2 أمام مضيفه بيروزي الإيراني في إياب قبل النهائي في مسقط بفضل ثنائية للمهاجم السوري عمر خربين، اليوم الثلاثاء.

وتأهل الهلال، الفائز باللقب مرتين في 1991 و2000، بعد تغلبه 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد انتصاره 4-صفر بينها ثلاثية لخربين في الذهاب الشهر الماضي في أبوظبي.

ورغم تسجيل النيجيري جودوين مينساه هدفين بواقع هدف في كل شوط إلا أن المهاجم السوري واصل هز شباك الفريق الإيراني عندما أدرك التعادل بعد نصف ساعة من البداية عبر ركلة جزاء نفذها على طريقة “بانينكا”.

ثم أدرك التعادل مرة اخرى في الدقيقة 76 عندما تلقى تمريرة عرضية واستدار بجسده وسدد في الشباك بسهولة من مدى قريب.

ووضع مينساه فريقه، الذي خاض المباراة على ملعبه في مسقط نظرا لإقامة مباريات الأندية السعودية والإيرانية في ملاعب محايدة، في المقدمة بضربة رأس ارتطمت بالأرض وسكنت شباك عبدالله المعيوف في الدقيقة 16.

وجعل المهاجم النيجيري النتيجة 2-1 في الدقيقة 61 عندما استخلص الكرة قبل دفاع الهلال وأرسل تسديدة أرضية في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وسيلتقي الهلال في النهائي، الذي تأهل له لأول مرة منذ 2014، مع الفائز من مواجهة اوراوا ريدز الياباني وشنغهاي سيبج الصيني، غدا الأربعاء.

ويملك أوراوا، صاحب الأرض والجمهور في مباراة الغد، أفضلية لتعادله ذهابا 1-1 قبل ثلاثة أسابيع ويسعى لبلوغ النهائي لأول مرة منذ الفوز بلقبه القاري الوحيد في 2007.

معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة يهنئ نادي الهلال بمناسبة التأهل ويكافىء اللاعبين بـ100 ألف ريال ويعلن مكافأة بمقدار ٥٠٠ ألف في حال تحقيق اللقب pic.twitter.com/PY9ylM6YCw — هيئة الرياضة (@gsaksa) October 17, 2017

إلى ذلك، أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، عن منحه مكافأة للاعبي نادي الهلال تبلغ 100 ألف ريال لكل لاعب بمناسبة تأهلهم للمباراة النهائية.

وغرّد آل الشيخ على صفحته بتويتر، قائلاً: “‏أبارك لنادي الهلال تأهله إلى نهائي أبطال آسيا، ويسرني تقديم مكافأة بمقدار 100 ألف ريال لكل لاعب.. مبروك للوطن الغالي”.

وأضاف: “‏وبإذن الله سيتم تقديم 500 ألف ريال لكل لاعب بعد تحقيق الكأس، وسأكون أول الحاضرين في النهائي ذهابا وإياباً”.