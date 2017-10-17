مباراة الهلال وبيروزي.. عمر خريبين يتعادل ويسجل على طريقة “بانينكا” (فيديو)

تعادل السوري عمر خريبين، لفريق الهلال السعودي، من ركلة جزاء رائعة أحرزها في شباك فريق بيروزي الإيراني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما نجح الفريق السعودي في تسجيل نتيجة قوية في شباك خصمه الإيراني برباعية، في مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ليضع الأزرق قدمه الأولى في المباراة النهائية الآسيوية.

وانبرى خريبين للركلة في الدقيقة 30 ليصوبها على طريقة “بانينكا” الشهيرة في منتصف الشباك.

عمر خريبين سجل 8 أهداف في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر في الفريق الأزرق.

فيديو : هدف التعادل للهلال السعودي .. بيرسبوليس 1 – 1 الهلال #الهلال_بيرسبوليس #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/OHM9xPyf4K — قناة الكأس (@alkasschannel) October 17, 2017

ما هي البانينكا؟

تعد طريقة البانينكا من أصعب الطرق لتنفيذ ركلات الجزاء، حيث يجب على اللاعب أن يمتلك ثقة كبيرة بنفسه ويتقن مهارة خداع حارس المرمى، وتحريك جسده بطريقة توهمه بأن اللاعب سيسدد كرة قوية في إحدى زوايا المرمى.

وتعتمد على رفع الكرة بتسديدة خفيفة وسط المرمى من فوق الحارس، في الوقت الذي سيتجه فيه الحارس إلى زاوية يكون قد توقعها قبل تسديد الكرة.

ويعلق أنتونين بانينكا، لاعب تشيكوسلوفاكيا، صاحب هذه الطريقة، أنه عندما سددها لم يكن ينوي السخرية من الحارس الألماني في نهائي كأس الأمم الأوروبية، ولكن على العكس فقد اختارها لأنه اعتقد أنها الأسهل للوصول إلى شباك الألمان في ركلات الترجيح.