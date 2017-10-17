مباراة الهلال وبيروزي.. تقدم إيراني مبكر من خطأ دفاعي فادح (فيديو)

استقبل نادي الهلال السعودي هدفاً بعد مرور 15 دقيقة من عمر لقائه ضد بيروزي الإيراني، مساء الثلاثاء، في عُمان بجولة الإياب بدور الأربعة بدوري أبطال آسيا.

وسجل النيجيري جودوين منشا هدفاً من ضربة رأس عبر كرة عرضية، لتسكن شباك الهلال، ولينهي حفاظ الفريق الأزرق على نظافة شباكه في البطولة الآسيوية خلال الفترة الأخيرة.

وحافظ الهلال على نظافة شباكه على مدار 365 دقيقة في بطولة دوري أبطال آسيا، وكان آخر هدف استقبله الهلال في البطولة القارية في الدقيقة 11 من عمر لقاء استقلال إيران في دور المجموعات بدوري الأبطال عن طريق ألويس نونغ.

وحافظ الهلال على نظافة شباكه في مباراتي العين الإماراتي بدور الثمانية بدوري أبطال آسيا، ثم لقاء الذهاب أمام بيروزي.

وكانت مباراة الذهاب قبل ثلاثة أسابيع شهدت فوز الهلال 4-0 على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

وما زال الهلال الفريق الوحيد في البطولة الذي لم يتعرض لأي خسارة، وقد سجل 7 أهداف في آخر مباراتين، بعدما تغلب على العين الإماراتي 3-0 في إياب الدور ربع النهائي.