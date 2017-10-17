مباراة الهلال وبيروزي.. 4 أسلحة في يد رامون دياز أمام برانكو

يخوض نادي الهلال السعودي مواجهة تبدو سهلة أمام بيروزي الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب المجمع الرياضي في عُمان في إياب دور الأربعة بدوري أبطال آسيا.

وحقق الهلال فوزًا ساحقًا في جولة الذهاب برباعية دون رد في الإمارات وهو ما يجعل المهمة أسهل كثيرًا بالنسبة للفريق السعودي، خاصة أن بطل إيران يحتاج للفوز بأكثر من أربعة أهداف نظيفة لخطف بطاقة التأهل للدور النهائي.

ويبدو أن هناك صراعًا تكتيكيًا بين المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال، والكرواتي برانكو، المدير الفني لبيروزي.

ويراهن دياز على 4 أسلحة مهمة لتخطي مفاجآت برانكو وهو ما ترصده “إرم نيوز” في التقرير التالي:

كارلوس إدواردو

يبقى النجم البرازيلي كارلوس إدواردو هو فارس الرهان في تشكيلة الهلال، خاصة أنه لاعب متميز وقدم مستويات متطورة في الفترة الأخيرة وأسهم بقوة في انتصارات الفريق الأزرق.

وسجل إدواردو 7 أهداف في بطولة دوري أبطال آسيا وهو ما يجعل اللاعب البرازيلي أحد نقاط القوة في تشكيلة الفريق الأزرق من أجل تحقيق الفوز.

ويجيد إدواردو دور صانع الألعاب، وأيضًا المهاجم المتأخر ويلعب في المركز 10 باقتدار.

مباراة الهلال وبيروزي.. استياء بين الجماهير السعودية والعُمانية لهذا السبب https://t.co/baI3Hwqcu1 pic.twitter.com/HgQJRKgBgu — إرم سبورت (@EremSports) October 17, 2017

عمر خريبين

يراهن الهلال على قدرات النجم السوري عمر خريبين الذي يعيش حالة فنية رائعة في الفترة الأخيرة.

وسجل خريبين هاتريك في لقاء الذهاب ويبدو اللاعب السوري في قمة التفاهم والتعاون مع كارلوس إدواردو، خاصة أن الأوروغواياني باريتوس فشل في إثبات قدراته الهجومية.

وأكد مهند البوشي، نجم منتخب سوريا الأسبق، لـ”إرم نيوز”، أن مستوى خريبين تطور بشكل مذهل في الفترة الأخيرة، موضحًا أن اللاعب السوري لديه قدرات خاصة في مركز المهاجم والجناح السريع.

وأضاف: “خريبين لاعب له مواصفات متميزة على المستوى الهجومي وأعتقد أنه سيرهق دفاع بيرسبوليس، ويستطيع تسجيل الأهداف في ظل اندفاع الفريق الإيراني لتسجيل الأهداف”.

نيكولا ميليسي

يراهن اللاعب الأوروغواياني نيكولا ميليسي، نجم وسط نادي الهلال، على قدراته ومردوده البدني لغلق المساحات في وجه الهجوم الإيراني.

ويعتمد الهلال على قدرات اللاعب الأوروغواياني من أجل إغلاق المساحات في مواجهة الفريق الإيراني.

سالم الدوسري

يعتمد الهلال على سرعات سالم الدوسري، لاعب وسط الفريق السعودي، من أجل الاستفادة من انطلاقته خلف المهاجمين.

ونجح الدوسري في تقديم صورة طيبة في المرحلة الماضية، واستغلال المساحات المتوقعة في خط دفاع الفريق الإيراني.