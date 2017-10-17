مباراة الهلال وبيروزي.. 4 عوامل تسهل مهمة الزعيم لبلوغ نهائي دوري أبطال آسيا

يخوض فريق الهلال السعودي اختباراً جديداً خارج دياره، أمام بيروزي الإيراني مساء الثلاثاء في سلطنة عمان، ضمن منافسات جولة الإياب لدور الأربعة بدوري أبطال آسيا.

ويبحث الهلال عن حصد تذكرة التأهل للدور النهائي للبطولة بشكل رسمي، من خلال عبور عقبة بيروزي.

ويرصد “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز العوامل التي تسهل مهمة الموج الأزرق، وتجعله في نزهة كروية.

نتيجة الذهاب

لا شك أن فوز الهلال الساحق في جولة الذهاب برباعية دون رد، جعل الفريق السعودي يقطع شوطاً كبيراً نحو التأهل للدور النهائي.

واستطاع الهلال أن يحسم بنسبة كبيرة تأهله للدور النهائي بهذا الفوز الكبير، خاصة أن بيروزي يحتاج للفوز بأربعة أهداف نظيفة لتمديد الوقت واللجوء لضربات الترجيح، أو الفوز بخماسية وهو أمر سيكون بمثابة المعجزة الكروية.

كتيبة الهلال جاهزة

تبدو كتيبة فريق الهلال جاهزة لتحقيق نتيجة طيبة أمام بيروزي؛ خاصة بعد الحصول على راحة كافية عقب أسبوع التوقف الدولي، وتأجيل مباراة الفريق في مسابقة الدوري السعودي.

يراهن الهلال على الدويتو الهجومي المتألق في الفترة الأخيرة، السوري عمر خربين والبرازيلي كارلوس إدواردو، وخاصة أن خريبين سجل “هاتريك” في شباك بيروزي بجولة الذهاب كما أحرز إدواردو “هاتريك” في مرمى العين الإماراتي.

ويعتمد المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال على سرعات بعض لاعبي الوسط مثل سالم الدوسري الذي يساند هجمات الفريق بشكل ممتاز.

غياب مؤثر

يعاني بيروزي من غياب مؤثر بإيقاف هدافه مهدي طارمي الذي سجل في هذه البطولة 6 أهداف وكان أحد نجومها، قبل أن يتعرض للإيقاف من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لفسخ عقده دون سبب مع فريقه التركي السابق.

ويبدو الفريق الإيراني يملك بعض الحلول الهجومية مثل النيجيري جودوين منشاه، وأيضاً علي عليبور ولكن المدرب الكرواتي برانكو المدير الفني للفريق اعترف بصعوبة الموقف خاصة، أن بيروزي مطالب بالتسجيل 5 مرات في شباك الهلال دون استقبال أهداف.

وأضاف: “غياب مهدي طارمي مؤثر، ولكنّ فريقي سيلعب بالأوراق الجاهزة، وعلينا التعامل مع الواقع”.

دفاع حديدي

يعول الهلال على الدفاع الحديدي الذي يجعله من أقوى فرق القارة في الفترة الأخيرة.

ولم يستقبل الهلال أي هدف في آخر 350 دقيقة بمبارياته في دوري أبطال آسيا منذ استقبال هدف ألويس نونج لاعب الاستقلال الإيراني في دور المجموعات؛ وهو ما يعكس الدفاع المميز.

وأشاد عمرو أنور المدير الفني السابق لفريق الاتحاد في تصريحات خاصة لإرم نيوز بأداء دفاع الهلال، موضحًا أن الفريق لديه بكل تأكيد قدرات هجومية، ولكن الدفاع يظل مبهرًا.

وأضاف: “أعتقد أن دور الأوروغواياني نيكولا ميليسي واضحًا في غلق المساحات في وسط الملعب بجانب رباعي الخط الخلفي”.