الاتحاد الآسيوي: إعطاء العراق “مقعدًا ونصف” في دوري أبطال آسيا للموسم المقبل

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن احتمال مشاركة ناديين عراقيين في دوري أبطال آسيا في نسخته المقبلة عام 2018.

وأرسل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خطابًا إلى نظيره العراقي، قال فيه إن فريق القوة الجوية، سيشارك في دوري أبطال آسيا بصفته حامل لقب الدوري بشكل مباشر إلى دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى منح نصف مقعد لفريق الزوراء، المتوج ببطولة كأس العراق.

وسيخوض الزوراء الملحق المؤهل للبطولة، على أن تقام القرعة في العاصمة الماليزية، كوالالمبور في مقر الاتحاد الآسيوي، في ديسمبر/ المقبل.

وكان الزوراء والقوة الجوية قد شاركا، العام الماضي، في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث تأهل الأخير إلى نهائي البطولة.