مدرب بيروزي الإيراني: خسارتنا أمام نادي الهلال السعودي لا تزال عالقة في أذهان اللاعبين

قال مدرب نادي بيروزي الإيراني برانكو إيفانكوفيتش، إن الخسارة الموجعة التي تلقاها ناديه من قبل نادي الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا لا تزال عالقة في أذهان لاعبي فريقه.

وزعم إيفانكوفيتش أن فوز فريقه اليوم الخميس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضد نادي استقلال خوزستان “رسالة موجهة إلى الهلال”.

وقال إيفانكوفيتش في مؤتمر صحفي بمدينة الأهواز عقب المباراة “فوزنا على استقلال خوزستان رسالة موجهة إلى الهلال السعودي، وأنه من الطبيعي لا تزال الهزيمة الثقيلة في المباراة ضد الهلال في أذهان لاعبي نادي برسبوليس”.

واعتبر إيفانكوفيتش أن “خسارة بيروزي بأربعة أهداف أمام الهلال في دوري أبطال آسيا بمرحلة الذهاب التي أقيمت في الإمارات لا تزال مصدر قلق لنا، وإننا نعرف أن لدينا خصماً صعباً، لكننا سنعلب من أجل الفوز”.

وسجل اللاعب السوري الذي يلعب مع الهلال “عمر خربين” أربعة أهداف في شباك بيروزي في مباراة أقيمت بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وسيحل الهلال ضيفاً على بيروزي في العاصمة العُمانية مسقط في الإياب في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.