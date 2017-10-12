مشجعو نادي استقلال خوزستان يشيدون بنادي الهلال السعودي نكاية في بيروزي الإيراني

تفاجئ نادي بيروزي طهران، اليوم الخميس، خلال مواجهته أمام نادي استقلال خوزستان، بإطلاق مشجعي النادي الأهوازي شعارات تشيد بنادي الهلال السعودي الذي ألحق الهزيمة ببيروزي في مباراة الذهاب في الإمارات في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت وكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية، إن “مشجعي نادي استقلال خوزستان أطلقوا هتافات ضد نادي بيروزي الذي خاض مباراة مساء اليوم في ملعب الأهواز أمام استقلال، وأطلقوا شعارات معادية لممثل إيران بدوري أبطال آسيا”.

وهتف المشجعون بحسب الوكالة وهم يشيدون باللاعب السوري الذي يلعب مع الهلال “عمر خربين” الذي تمكن من هز شباك بيروزي بأربعة أهداف في مباراة اقيمت بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وفي سياق متصل، تحدثت مواقع اخبارية أهوازية، عن صدامات بين مشجعي نادي استقلال خوزستان ونظيره بيروزي طهران أسفرت عن إصابات بين المشجعين.

وسيحل الهلال ضيفاً على بيروزي في العاصمة العُمانية مسقط في الإياب في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وسجل بيروزي ثلاثة أهداف في مرمى نادي استقلال خوزستان فيما سجل الأخير هدفاً واحداً في إطار منافسات الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم.