مدرب برسبوليس: نادي الهلال أقوى الفرق السعودية ولا شيء مستحيل في الإياب

قال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب فريق برسبوليس الإيراني، إن مباراة الذهاب أمام الهلال السعودي كانت مؤلمة وصعبة ونتيجتها قاسية على فريقه.
وتغلب الهلال على برسبوليس بنتيجة 4/0، ليقطع شوطًا كبيرًا في الوصول للمباراة النهائية.
وأضاف إيفانكوفيتش ،خلال مؤتمر صحافي عُقد في العاصمة طهران، “كنت أتوقع أن تكون المباراة صعبة علينا، خاصة وأنت تواجه فريقًا متمرسًا في هذه البطولة”.
وتابع “الهلال أقوى بكثير من الأهلي، يملكون عناصر حتى في دكة البدلاء، لعبوا بـ10 لاعبين ،وكانوا أفضل منا ،واستغلوا اغلب الفرص”.
وأكمل “الهلال استحوذ على المباراة بشكل كامل ،رغم الطرد سجلوا هدفين، مهمتنا صعبة لكن في كرة القدم كل شيء وارد”.
وعن إيقاف تاريمي قال: “بخصوص إيقاف تاريمي ،فأنا مندهش كيف يصدر القرار قبل 3 أيام من اللقاء، لا يمكنني تقبل هذا الشيء”.
واختتم تصريحاته “في لقاء الإياب ضد الهلال ،سيعود سيد جلال حسيني ،بعد أن غاب لفترة طويلة ،ومشاركته الأولى ستكون ضد الهلال”.