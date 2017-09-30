الاتحاد الإيراني يصف تغريدة السعودي صالح النعيمة ضد علي دائي بـ”المخزية”

وصف الاتحاد الإيراني لكرة القدم، التغريدة التي أطلقها اللاعب السعودي السابق وأحد لاعبي نادي الهلال، صالح محمد النعيمة، بأنها “مخزية وهمجية”.

وقال الاتحاد الإيراني في بيان نشره على موقعه الرسمي عبر الإنترنت، إن “التصريحات التي أطلقها السعودي صالح محمد النعيمة ضد نجم كرة القدم الإيرانية علي دائي، مخزية وهمجية”، مضيفة أن “النعيمة يجب أن لا ينسى تاريخ علي دائي في كرة القدم”.

وطالب البيان الإيراني، صالح النعيمة بمراجعة تاريخ كرة القدم الإيرانية سواء على مستوى القارة الآسيوية أم الدولية، مشيرا إلى أن “تصريحات (النعيمة) المهينة والموجهة إلى دائي مدانة ولن تشوه من مصداقية كرة القدم الإيرانية ونجمها”.

واعتبر الاتحاد الإيراني أن “الهجوم الذي شنه النعيمة على لاعب المنتخب الإيراني السابق علي دائي هو سلوك طفولي ولن تشوه من مصداقيته (علي دائي) في العالم”.

وكان المدرب السابق لنادي برسبوليس الإيراني، علي دائي، أبدى الأربعاء الماضي، انزعاجه من تغريدة نشرها اللاعب السعودي السابق وأحد لاعبي نادي الهلال، صالح محمد النعيمة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب هزيمة تلقاها برسبوليس الثلاثاء الماضي أمام الهلال.

???????? A post shared by Ali Daei (@alidaei) on Sep 27, 2017 at 3:41am PDT

وقال النعيمة في تغريدة بعد أن بارك للهلال وجمهوره انتصاره على برسبوليس: “لعلي دائي تلقيت الصفعة الأولى وحديثنا دوماً يكون في الملعب”.

ورد دائي في حسابه على موقع “إنستغرام” عبر مقطع فيديو نشره من أهداف أحرزها في مرمى المنتخب السعودي في الأعوام الماضية.

وقال دائي إن “صالح النعيمة هاجمني وأهان الشعب الإيراني، وإن ردي عليه سيكون بهذا الفيديو”.

وأظهر الفيديو الذي نشره اللاعب الإيراني الدولي أهدافه في مرمى المنتخب السعودي في تصفيات أمم آسيا المؤهلة لكأس العالم لعام 1996 الذي استضافته فرنسا.

وانتهت المباراة بين إيران والسعودية في ذلك الوقت بثلاثة أهداف لصالح إيران، وتمكن دائي من إحراز أحد الأهداف في مرمى الحارس السعودي السابق، محمد الدعيع.

وفی تصفیات أمم آسيا المؤهلة لكأس العالم لعام 2002 التي استضافتها كوريا الجنوبية واليابان، سجل علي دائي هدفين أحدهما عن طريق ضربة جزاء في مرمى السعودية.