السعودية.. رئيس نادي الهلال يؤكّد على أهمية مباراة الإياب أمام بيروزي‎

أجرت صحيفة “الجزيرة” السعودية لقاء مع رئيس نادي الهلال نواف بن سعد تحدث فيه عن قضايا تخص الهلال وأبرزها اقتراب الفريق من الصعود إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

ووجه بن سعد الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، على دعمه المتواصل للهلال، منذ تسلمه منصب.

وكان تركي آل الشيخ قد رصد مكافآت مالية بلغت 30 ألف ريال لكل لاعب من الهلال حال تجاوز العين الإماراتي في دور الـ 8 من دوري أبطال آسيا.

كما وعد بمكافآت مالية تصل لـ 100 ألف ريال لكل لاعب حال تجاوز الفريق للدور النصف نهائي.

كما وجّه بن سعد الشكر لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إضافة إلى الاتحاد الإماراتي والأندية الإماراتي على وقفتهم المشرفة مع الهلال الذي قابل فريق بيروزي الإيراني في أبو ظبي.

وكانت الأندية الإماراتية قدمت دعمًا كبيرًا للهلال من خلال نقل الجماهير إلى ملعب المباراة التي أُقيمت في أبوظبي.

وقلل رئيس الهلال من أهمية تعادل الزعيم مع الاتحاد في الجولة الماضية من الدوري السعودي، معتبرًا أنها مباراة دوري وأن المشوار ما زال طويلًا.

في حين أشاد بن سعد بأداء الفريق أمام بيروزي‎ الإيراني وفوزه الساحق والمريح بنتيجة 4/0 في الذهاب، لكنه رفض اعتبار أن الهلال قد ضمن التأهل مؤكدًا على ضرورة اللعب بشكل جيد في الإياب.

وأكد بن سعد أن ناديه قدّم طلبًا للاتحاد السعودي لكرة القدم لتفريغ لاعبي الهلال، لكنه أكد في الوقت ذاته على أن المصلحة الأولى تكون للمنتخب الوطني.

وعن احتمال نقل مباراة الإياب أمام بيروزي في دبي قال بن مساعد: “الطلب يتقدم به فريق بيروزي وليس الهلال ولا نعلم هل هو طلب رسمي أم لا، فلم نسمعه إلا في الإعلام، وفي كل الأحوال هو شأن لا يعنينا”.

أما عن مباراة الإياب قال: “ملف البطولة الآسيوية انتهى، وبدأ التحضير لملاقاة القادسية في الدوري ونسعى فيها لتحقيق الفوز، مباراة الإياب أمام بيروزي سيكون لها استعدادات مماثلة للمباريات الماضية”.

في سياق متصل كشفت تقارير سعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض طلب إدارة الهلال بتفريغ لاعبي الفريق لأخذ وقت كافٍ من الراحة قبل مباراة الإياب أمام بيروزي.

وسيخوض المنتخب السعودي تحت قيادة مدربه الجديد الأرجنتيني إدغاردو باوزا، مباراتين وديتين في أكتوبر المقبل أمام جامايكا وغانا، بهدف التعرف على اللاعبين، ضمن تحضيراته للمشاركة بمونديال روسيا 2018.