الاتحاد الآسيوي يعاقب برسبوليس بعد تصرف مشجعيه أمام نادي الهلال السعودي

تلقّى نادي برسبوليس الإيراني، اليوم الخميس، صفعة قوية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب تصرفات غير لائقة حدثت خلال المباراة التي أُقيمت بين برسبوليس والهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا التي استضافتها مدينة أبوظبي.

ونقلت وكالة أنباء الرياضة الإيرانية “ورزش سه”، أن “الاتحاد الإيراني تلقى قرارًا من نظيره الآسيوي جملة من العقوبات شملت مدرب حراس المرمى لنادي برسبوليس (الكرواتي أندري باناديتش)، كما طالت العقوبات جلال حسيني أحد لاعبي نادي برسبوليس، بسبب الصدام مع لاعبي نادي الهلال”.

ورجح المصدر الإيراني أن العقوبات تضمنت غرامة مالية ضد مشجعي نادي برسبوليس بسبب قيامهم برمي زجاجات المياه داخل الملعب، بعدما أحرز لاعب نادي الهلال عمر خريبين هدفه الثالث في شباك النادي الإيراني.

وتمكن نادي الهلال السعودي من هزّ شباك برسبوليس برباعية نظيفة بفضل لاعبه السوري المتألق عمر خريبين، وسيحل الهلال ضيفًا على برسبوليس في العاصمة العُمانية مسقط في الإياب في 17 أكتوبر المقبل.