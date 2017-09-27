ماذا قال عمر خربين عن مباراة العودة بين نادي الهلال السعودي وبيروزي بدوري أبطال آسيا؟

بات نادي الهلال السعودي على أعتاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه ذهابا 4-صفر على بيروزي الإيراني، لكن هدافه السوري عمر خربين طالب زملاءه بعدم الاستهانة بمباراة الإياب.

وخطف خربين الأضواء بتسجيل ثلاثة أهداف أمس الثلاثاء رغم إقامة المباراة في أبوظبي بسبب قرار الاتحاد الآسيوي بخوض كل مواجهات الأندية السعودية-الإيرانية في ملاعب محايدة نتيجة التوتر السياسي بين البلدين.

وقال خربين الذي رفع رصيده إلى سبعة أهداف بالبطولة لموقع الاتحاد الآسيوي على الإنترنت “أتينا إلى هنا من أجل تحقيق نتيجة جيدة وقد نجحنا في ذلك”.

وأضاف اللاعب الذي أكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين بسبب طرد عبد الله عطيف مطلع الشوط الثاني أن”هذه المباراة كانت الشوط الأول من المواجهة ولا زال أمامنا الشوط الثاني في مسقط. يجب أن نحقق نتيجة جيدة هناك من أجل التأهل للنهائي”.

وتستضيف مسقط مباراة الإياب يوم 17 أكتوبر تشرين الأول وتعتبر على أرض بيروزي.

وقال رامون دياز مدرب الهلال إن “سر فوزنا كان العمل الشاق والتركيز، اللاعبون معتادون على مثل هذا النوع من الضغط وكانوا حاضرين ذهنيا وهذا ساعدنا كثيرا”.

وأضاف “نحن سعداء جدا بهذه النتيجة.. قام اللاعبون بعمل جيد ونفذوا تعليماتي. بالتأكيد سوف نعمل على معالجة الأخطاء.. كي نقوم بعمل أفضل المرة المقبلة”.

ويحلم الهلال، الذي خسر نهائي دوري الأبطال 2014، بأول لقب آسيوي منذ 2000.