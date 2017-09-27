مباراة الهلال وبيروزي.. عمر خريبين يستفز حارس الفريق الإيراني (فيديو)

تداول جمهور نادي الهلال السعودي “فيديو” تم تصويره من المدرجات للاعب فريقهم عمر خريبين، أثناء مواجهة بيروزي الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا، يظهر خلاله اللاعب السوري وهو يستفز حارس الخصم.

وفي اللقطة المتداولة، تظهر الكرة تعود للملعب قرب منطقة جزاء بيروزي، وينتظر الحارس أن يعيدها له عمر خريبين لكن الأخير يقترب من الكرة ثم يبتعد، وتحرك حارس بيروزي لجلب الكرة مرة أخرى، لكن خريبين قام بخداعه مجددًا ووقف أمام الكرة وقام بربط حذائه ليظن الحارس مرة أخرى أنه سيعيد الكرة إليه ولكنه لم يحدث.

????| عمر خربين يستفز حارس بيزوري ???????????? pic.twitter.com/UIq6RNU0Ac — أخبار الهلال (@hilalstuff) September 26, 2017

وسجل خريبين ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه الهلال السعودي لوضع قدم في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا بتغلبه على ضيفه بيرسبوليس الإيراني 4 / صفر، أمس الثلاثاء، خلال مباراة الذهاب للدور قبل النهائي من البطولة ،والتي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالإمارات.

وتقام مباراة العودة يوم الـ17 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل في مدينة مسقط العمانية.