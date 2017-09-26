بعد الخسارة أمام نادي الهلال.. مدرب بيروزي يرفض العودة إلى إيران

رفض مدرب نادي برسبوليس الإيراني الكرواتي، برانكو إيفانكوفيتش، العودة إلى طهران مع فريق بعد الخسارة القاسية التي تلقها الفريق أمام نادي الهلال السعودي، في المباراة التي جمعتهما في الإمارات في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة أنباء الرياضة الإيرانية “ورزش سه”، إن “المدرب ومساعديه الكرواتيين رفضوا العودة مع قافلة نادي برسبوليس عندما غادرة مدينة أبوظبي إلى دبي”، مشيرة إلى أن “برانكو ومساعديه غادروا إلى كرواتيا مع أسرهم”.

ولم توضح الوكالة بحسب المصادر التي تحدثت لها الأسباب التي دفعت مدرب برسبوليس ومساعديه من العودة إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وتمكن نادي الهلال السعودي من هز شباك برسبوليس بأربعة أهداف دون رد بفضل لاعبه السوري المتألق عُمر خريبين.

وفي سياق متصل، شنت الصحافة الإيرانية هجوماً على إيفانكوفيتش، محملة إياها مسؤولية الخسارة التي لحقت بنادي برسبوليس.

بدوره، رفض لاعبو نادي برسبوليس الإدلاء بأي تصريحات صحفية أمام وسائل الإعلام بعد الخسارة.

وسيحل الهلال ضيفاً على برسبوليس في العاصمة العُمانية مسقط في الإياب في 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.