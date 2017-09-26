مباراة الهلال وبيروزي.. رأس عمر خريبين تضع “الزعيم” في المقدمة (فيديو)

وضع عمر خريبين نادي الهلال السعودي في المقدمة بإحرازه الهدف الأول للفريق في شباك بيروزي الإيراني، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا.

وارتقى “خريبين” لكرة عرضية طولية من الجهة اليمنى في الدقيقة 31 ليُسكنها برأسه في الشباك مباشرة.

وضاعف ياسر الشهراني النتيجة بهدف ثان من صناعة سالم الدوسري في الدقيقة 40، إثر تلقيه الكرة على حدود منطقة جزاء بيروزي ويسكنها بيمناه أرضية زاحفة على يمين الحارس.

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني الهلال ياسر الشهراني HD pic.twitter.com/IsbKV3Z1cs — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) September 26, 2017

ويسعى الهلال إلى تحقيق الفوز بأكبر عدد من الأهداف، ليُسهّل من موقفه في التأهل إلى نهائي المسابقة، قبل مواجهة الإياب التي تقام على أراضٍ محايدة في مجمع السلطان قابوس الرياضي في سلطنة عُمان، يوم 17 أكتوبر المقبل.

قووووووووووووووووووووووووووووووووول اول الهلال عمر خريبين HD pic.twitter.com/IYEPkJS9ay — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) September 26, 2017

كما يهدف الهلال الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في النسخة الحالية من دوري الأبطال، لإقصاء بيروزي الإيراني من أجل الثأر لمواطنه الأهلي، الذي ودَّع منافسات المسابقة على يد هذا الفريق في الدور ربع النهائي بنتيجتي 2/2، 3/1.

ونجح الفريق السعودي بحجز مقعده بنصف النهائي على حساب العين الإماراتي بمجموع المباراتين 3/0، علما بأنه التقى مع “بيروزي” خلال مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية من دوري الأبطال وانتهتا بالتعادلين السلبي والإيجابي 1/1.

ويتفوق الهلال على “بيروزي” في المواجهات السابقة التي جمعت بينهما بالمسابقة، حيث حقق الفريق السعودي انتصارين مقابل فوز وحيد لبطل إيران، فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل.