مباراة الهلال وبيروزي.. تيفو رائع من الجمهور الإماراتي للترحيب بـ”زعيم أكبر القارات” (صورة)

رحب الجمهور الإماراتي الحاضر في استاد محمد بن زايد، في أبوظبي، بنادي الهلال السعودي الذي يواجه نظيره برسبوليس الإيراني بدوري أبطال آسيا، بدخلة رائعة.

ورفعت الجماهير لافتة كتب عليها “الإمارات ترحب بزعيم أكبر القارات”، ويتوسط اللافتة كؤوس البطولات التي حصل عليها الهلال.

والتقى الفريقان في العشرين سنة الأخيرة عشر مرات كان الانتصار حليف الهلال في 3 مواجهات وخسر مثلها، وحضر التعادل في أربع مواجهات آخرها في دور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة.

بينما التقى الهلال مع الأندية الإيرانية من قبل في 36 مباراة حقق الفوز في 13 لقاء وخسر في 12 مباراة، في حين سيطرت نتيجة التعادل بينهما على 11 مباراة سجل خلالها 33 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 29 هدفًا.