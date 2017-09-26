مباراة الهلال وبيروزي.. 4 علامات تبشر الموج الأزرق بالانتصار

يترقب عشاق الكرة السعودية والعربية اللقاء المثير الذي يجمع بين الهلال السعودي وضيفه بيرسبوليس الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “محمد بن زايد” في الإمارات بجولة الذهاب لدور الأربعة ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويأمل الهلال تحقيق نتيجة طيبة بجولة الذهاب لإراحة أعصابه قبل الذهاب إلى عمان في جولة الإياب خاصة أن مباريات الأندية السعودية والإيرانية تقام على ملاعب محايدة.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز العلامات التي تبشر الهلال السعودي بعبور موقعة الذهاب أمام بيرسبوليس.

تشكيلة #الهلال الأساسية وقائمة الاحتياط في مباراة "بيروزي الإيراني" – ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام ٢٠١٧م pic.twitter.com/NZ9dqaavwj — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 26, 2017

كتيبة دياز جاهزة

يعيش نادي الهلال حالة فنية مميزة في الفترة الأخيرة مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز الذي قاد الفريق الأزرق لحصد الثنائية المحلية في الموسم الماضي بالفوز بلقبي الدوري وكأس الملك بجانب بدايته المميزة في الموسم الحالي.

وخاض الهلال في مسابقة الدوري 4 مباريات فاز في 3 مواجهات وتعادل مع الاتحاد وأظهر حامل اللقب مستويات رائعة مع بداية الموسم.

ويقدم النجم البرازيلي كارلوس إدوارو سيمفونية من الإبداع في المباريات الأخيرة وهو الأمر الذي ظهر بوضوح في تسجيله 3 أهداف بمسابقة الدوري في 4 مباريات، بجانب أنه أحرز هاتريك في لقاء العين الإماراتي في إياب دور الثمانية بدوري الأبطال.

وأشاد عادل عبد الرحمن، مدرب الوحدة السعودي السابق، في تصريحاته لـ”إرم نيوز” بالمستوى الكبير الذي يقدمه كارلوس إدواردو مع الهلال ومساهمته القوية في فوز فريقه في المباريات الماضية.

وأضاف: “إدواردو لاعب من العيار الثقيل ووصل لقمة مرحلة النضج وأعتقد أن دوره سيكون مهماً في لقاء بيرسبوليس”.

أنباء عن بث مباراة الهلال وبرسبوليس على قناة إيرانية مفتوحة https://t.co/n6a99MVZEl pic.twitter.com/E1mMmBXJlP — إرم سبورت (@EremSports) September 26, 2017

إيقاف مهدي طارمي

يعاني فريق بيرسبوليس من غياب مؤثر لنجمه مهدي طارمي الذي تعرض للإيقاف من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب تهربه من ناديه السابق ريزا سبور التركي.

ويعد مهدي طارمي لاعباً مؤثراً في هجوم بيرسبوليس خاصة أنه سجل 7 أهداف في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويفتقد الفريق خدمات كمال كاميا بينيا لطرده في لقاء الأهلي السعودي في إياب دور الثمانية بدوري الأبطال إلى جانب مدافعه محمد أنصاري للإيقاف.

مباراة الهلال وبرسبوليس.. جماهير نادي النصر السعودي تشجع من؟ https://t.co/rpKl0HQgGi pic.twitter.com/xznKyOcJOG — إرم سبورت (@EremSports) September 26, 2017

دعم إماراتي

يحظى الهلال بدعم إماراتي لا محدود في لقاء بيرسبوليس الإيراني خاصة أن الفريق السعودي يلعب على أرض الإمارات وهو الأمر الذي يجعل الفريق الأزرق يحظى بدعم جماهيري إماراتي.

وأصدرت الأندية الإماراتية بيانات لدعم الهلال على أرض بلده الثاني الإمارات وكان الأمر اللافت في البيان الصادر من نادي العين الذي ودع البطولة على يد الهلال ، وأكد مكتب شؤون جماهير نادي العين، أن 10 حافلات ستنطلق من استاد هزاع بن زايد، أمام مركز بيع التذاكر، و5 حافلات ستتواجد أمام فرع النادي في منطقة اليحر كما تقرر أن تتحرك جميع الحافلات من مدينة العين إلى أبوظبي لحضور اللقاء.

وأعلنت أغلب الأندية دعم الهلال وعلى رأسها الجزيرة الذي يستضيف اللقاء على ملعبه بجانب شباب الأهلي دبي وعجمان وبني ياس.

وقال أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق عجمان الإماراتي، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إنه واثق أن الهلال سيحظى بدعم ومساندة لا محدودة من الجماهير الإماراتية في لقاء بيرسبوليس.

وأضاف: “الهلال يلعب على أرضه ونادي الجزيرة شأن كل الأندية الإماراتية أعلنت توفير كل سبل الدعم والمساندة لممثل الكرة العربية والسعودية في دوري الأبطال”.

مباراة الهلال وبرسبوليس.. لماذا يسيطر التشاؤم على الإيرانيين؟ https://t.co/LzeJUf0Ns7 pic.twitter.com/bUnpjsRgGT — إرم سبورت (@EremSports) September 26, 2017

دافع الثأر للكرة السعودية

يخوض الهلال اللقاء بدوافع قوية ليس فقط لأنه يخوض منافسات دور الأربعة ببطولة دوري أبطال آسيا التي يسعى لاسترداد لقبها بعد غياب طويل دام 17 عاماً.

ويملك الهلال دافعاً إضافياً وهو الثأر للأهلي السعودي الذي ودع البطولة على يد الفريق الإيراني نفسه، وهو الأمر الذي يجعل اللقاء في غاية الإثارة في ظل دوافع الأزرق للدفاع عن سمعة الكرة السعودية.