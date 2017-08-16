ما أسباب تعطل صفقة انضمام مبابي لباريس سان جيرمان؟

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ناصر الخليفي والملاك القطريين لفريق باريس سان جيرمان قرروا تأجيل صفقة المهاجم الفرنسي كليان مبابي، لاعب موناكو، بسبب بعض الضغوط الكبيرة التي فرضتها الأندية الكبرى، والتي تطالب باحترام قوانين اللعب المالي النظيف.

ودفع الفريق الفرنسي مبلغ 222 مليون يورو لضم النجم البرازيلي نيمار من برشلونة، وهي قيمة الشرط الجزائي، بالإضافة لمبالغ أخرى لوكلاء أعماله وقيمة الصفقة.

وحسب تقارير إعلامية تبلغ صفقة كليان مبابي 180 مليون يورو و20 مليون يورو حوافز، بالإضافة لمنحه 35 مليون يورو وراتبا سنويا يبلغ 12 مليون يورو لعقد مدته 6 مواسم، وهو ما يعني أن الصفقة ستتكلف 400 مليون يورو كاملة.

وحال تعاقد باريس سان جيرمان مع مبابي سيكون صرف حوالي نصف مليار يورو، وهو مبلغ كبير يثير حفيظة رابطة الأندية الكبرى والاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وينتظر الفريق الباريسي نقاشا كبيرا مع لجنة قانون اللعب المالي النظيف لإقناعها بصفقة نيمار، وبعد ضغوط كبيرة فمن المحتمل أن يتعرض الفريق لعقوبات في المستقبل.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن ناصر الخليفي قرر التريث قليلا في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مفاوضات مع كل الأطراف، فيما بدأ النجم الفرنسي الشاب رحلة توديع حلم الرحيل هذا الصيف، وربما يستمر مع فريق موناكو الذي ترفض إدارته بيعه لفريق منافس محلي وكانت تفضل بيعه لريال مدريد أو مانشستر سيتي.