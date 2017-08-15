الأمم المتحدة تُعين نيمار سفيرًا للنوايا الحسنة (صور)

أصبح نيمار، المنتشي بأول فوز مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان وأغلى لاعب كرة قدم في العالم، سفيرا للنوايا الحسنة لمؤسسة “هانديكاب” الدولية اليوم الثلاثاء وتعهد بتوجيه الاهتمام لملايين الأشخاص الذين لا يحظون برعاية كافية ويستحقون المساواة.

وتسلق البرازيلي نيمار، الذي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو (259.72 مليون دولار) في صفقة قياسية خلال وقت سابق هذا الشهر، تمثالا ضخما لكرسي خارج مقر الأمم المتحدة في جنيف يرمز لضحايا الألغام.

واستعرض نيمار مهاراته بالكرة ثم سددها نحو الجماهير أسفل المقعد الضخم في زيارة رافقه فيها والداه.

وقال نيمار (25 عاما) في بيان صحفي: “أود أن أشكرهم جميعا لمحاولة تسليط الضوء على الأشخاص المهمشين وأنا سعيد جدا بوجودي هنا وبأن أكون سفيرا جديدا”.

وأضاف: “أتمنى أن تكون الشراكة ناجحة وأن نقدم المساعدة لعدد كبير من الأشخاص. يريد الملايين حقوقهم وأن ينالوا معاملة حسنة وهذا ما نطمح إليه”.

وتابع: “أعرف أن صورتي ذات تأثير كبير وبإمكاني المساعدة”.

وتأسست المنظمة الإنسانية، والتي تهدف لرعاية اللاجئين وذوي الاحتياجات الخاصة، عام 1982 ونالت جائزة نوبل للسلام عام 1992.