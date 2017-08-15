سخرية واسعة من ملابس فرانك ريبيري (صور)

سخرية واسعة من ملابس فرانك ريبيري (صور)

المصدر: فريق التحرير

واصل الفرنسي فرانك ريبيري إثارة الجدل خلال الأيام الأخيرة، بعد واقعة فك رباط الحكم السيدة لمباراة بايرن ميونخ في كأس ألمانيا.

.لاعب بايرن ميونخ داعب “الحكمة” بفك رباط حذائها ،ما جعله حديث الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي


.ولفت ريبيري الانتباه مجددًا بعدما ظهر بملابس صفراء غريبة للغاية
.وشبه حساب بايرن ميونخ الألماني الرسمي ملابس بايرن ميونخ بالشخصية الكوميدية آلي جي
.وغرد حساب بايرن ميونخ.. أيهما أفضل ريبيري أم آلي جي؟
.وتداول مغردون بكثافة صورًا لريبيري بملابسه الصفراء ،وسط تعليقات ساخرة من لاعب المنتخب الفرنسي السابق

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