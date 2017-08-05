ماذا قال نيمار بعد استقباله الأسطوري في ملعب “حديقة الأمراء”؟ (فيديو وصور)

ماذا قال نيمار بعد استقباله الأسطوري في ملعب “حديقة الأمراء”؟ (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

شهد ملعب “حديقة الأمراء” مراسم مذهلة خلال حفل تقديم البرازيلي نيمار دا سيلفا كلاعب لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي قادمًا من نادي برشلونة الإسباني، في صفقة قياسية كلفت الفريق الباريسي 222 مليون يورو قيمة كسر عقد نيمار.

ودخل إلى أرض الملعب الخاص بنادي العاصمة الفرنسية في البداية رئيس النادي رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، من أجل إلقاء كلمته حول الصفقة.

ومن بعده دخل نجم فريق باريس سان جيرمان والوافد الجديد البرازيلي نيمار، والذي لقى حفاوة كبيرة من جانب الجماهير بأرض الملعب.

وقال نيمار في تصريحات لقنوات “بي إن سبورت” “لم أكن أتوقع كل هذا الاستقبال وأرحب بكل الأنصار الذين رحبوا بي، وكنت ألعب مع رفقائي في أول مباراة، ولكن علي الانتظار الأسبوع المقبل”.

وأضاف “وأنا اخترت الجلوس بجوار داني ألفيس وأتمنى القيام بموسم كبير مع باريس سان جيرمان”.

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