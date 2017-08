ماذا قال نيمار بعد استقباله الأسطوري في ملعب “حديقة الأمراء”؟ (فيديو وصور)

شهد ملعب “حديقة الأمراء” مراسم مذهلة خلال حفل تقديم البرازيلي نيمار دا سيلفا كلاعب لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي قادمًا من نادي برشلونة الإسباني، في صفقة قياسية كلفت الفريق الباريسي 222 مليون يورو قيمة كسر عقد نيمار.

The PSG fans absolutely love Neymar at the Parc des Princes. (Source: @PSG_English ) pic.twitter.com/t6HMclnFxh

ودخل إلى أرض الملعب الخاص بنادي العاصمة الفرنسية في البداية رئيس النادي رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، من أجل إلقاء كلمته حول الصفقة.

ومن بعده دخل نجم فريق باريس سان جيرمان والوافد الجديد البرازيلي نيمار، والذي لقى حفاوة كبيرة من جانب الجماهير بأرض الملعب.

PSG fans singing Neymar’s name as he’s presented to a packed out Parc des Princes ???? pic.twitter.com/8gvSUAtcFP

