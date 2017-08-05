السوبر الألماني.. ثورة تصحيح لبايرن ميونخ أم عهد جديد لـبروسيا دورتموند؟

يلتقي فريق بايرن ميونخ نظيره بروسيا دورتموند، مساء السبت، في افتتاح مثير وساخن للموسم الكروي في ألمانيا على لقب كأس السوبر الألماني على ملعب “سيغنال إيدونا بارك”.

وتبدو الظروف مختلفة بين الفريقين قبل لقاء السوبر فبايرن ميونخ تعرض لانتقادات حادة بسبب أدائه الباهت في فترة الإعداد وهو ما أثار مخاوف جماهيره بينما يبحث بروسيا دورتموند عن بداية عهد جديد وموسم مختلف.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي بعض ملامح موقعة السوبر الألماني بين بايرن ميون وبروسيا دورتموند.. فإلى السطور القادمة:

تاريخ طويل

يملك الفريقان تاريخًا طويلًا من المواجهات المهمة بين الفريقين فقد أقيم الكلاسيكو الألماني 115 مرة فاز بايرن ميونخ في 53 مباراة وتغلب بروسيا دورتموند في 29 لقاء وتعادل الفريقان في 33 لقاءً.

وسجل بايرن ميونخ 209 أهداف وأحرز بروسيا دورتموند 140 هدفًا، وعلى مستوى لقاءات كأس السوبر الألماني التقيا 5 مرات ويتفوق بروسيا دورتموند برصيد 3 انتصارات مقابل فوزين لبايرن ميونخ وسجل بروسيا دورتموند 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق البافاري.

وبدأت لقاءات الكلاسيكو الألماني يوم 16 أكتوبر 1965 وفاز بروسيا دورتموند بثنائية دون رد، وتعد أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين فوز بايرن ميونخ بنتيجة 11/1 موسم 1971/1972.

ثورة تصحيح

يبحث بايرن ميونخ عن ثورة تصحيح بعدما خيّب الفريق البافاري آمال جماهيره بأداء هزيل في فترة الإعداد والخسارة أمام ليفربول الإنجليزي 3/0.

ولم يكن بايرن ميونخ في قمة مستواه خلال اللقاء فالفريق البافاري لديه أداءً أفضل تنتظره الجماهير وتأمل أن يتغير الحال في لقاء كأس السوبر.

ويعاني بايرن ميونخ من غيابات مؤثرة تهدد مشواره في لقاء كأس السوبر في ظل عدم لحاق الحارس مانويل نوير، وجيروم بواتينغ، ودافيد ألابا، وخوان بيرنات، وتياغو ألكانتارا، وآريين روبن، والوافد الجديد جيمس رودريغيز لأسباب مختلفة.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن مسون واقعيًا في تصريحاته قبل اللقاء مؤكدًاً أن فريقه لن يكون بوجه هجومي كما تعودت جماهيره خاصة في ظل الغيابات المؤثرة على مستوى الخط الأمامي بغياب روبن وجيمس وألكانتارا.

ويعول بايرن ميونخ على مهاجمه البولندي ليفاندوفسكي بجانب الفرنسي المخضرم ريبيري وكينغسلي كومان الجناح السريع وتوماس مولر الذي يعود لأداء دور المهاجم المتأخر.

ويراهن أنشيلوتي على قدرات ثنائي الارتكاز المتميز توليسو الذي قدّم مستويات جيدة في مرحلة الإعداد بجانب أرتورو فيدال مع رباعي دفاعي يضم كيميتش وهوملز ورافينيا وخافي مارتينيز.

عهد جديد

يدخل دورتموند الموسم الجديد بعهد مختلف بعد تولي المدرب بيتر بوس قيادة أسود الفستفاليا، ويعاني من غيابات مهمة أيضًا بين صفوفه وهي جوليان فيغل، وماركو رويس ومارسيل شميلزر ورافاييل غويريرو وإريك دورم وأندريه شورله وإيمري مور.

ويبحث بروسيا دورتموند خلال لقاء السوبر لتأكيد أن الفريق سيخوض عهدًا مختلفًا وسيلعب بشكل أكثر قوة مما قدّمه في الموسم الماضي ويراهن بوس على نجمه الغابوني أوباميانغ ومعه الثنائي عثمان ديمبيلي وكريستيان بوليسيتش بجانب وجود الياباني المخضرم كاغاوا.

أفكار متقاربة

تبدو الأفكار الفنية متقاربة بين أنشيلوتي وبوس فكلاهما يعتمد على الأداء المتوازن والقوة البدنية والسيطرة على وسط الملعب.

وتبقى الخبرة لصالح أنشيلوتي ولكن طموح بوس يبقى عاملًا مهمًا ومؤثرًا في لقاء السوبر خاصة أن مواجهات الكلاسيكو الألماني في السوبر متقاربة وبروسيا دورتموند استطاع أكثر من مرة خطف اللقب من بايرن ميونخ.

ويرى سمير كمونة، مدافع كايزر سلاوترن الألماني الأسبق، في تصريحات لشبكة “إرم نيوز” أن بايرن ميونخ يخوض موسمًا صعبًا لأن الفريق لم يكن في مستواه في فترة الإعداد موضحًا أن لقاء السوبر سيكون نقطة انطلاق لموسم مميز أو زيادة للمخاوف لدى جماهيره.

وأضاف: “بروسيا دورتموند منافس صعب ومنذ سنوات طويلة ينافس بقوة على الألقاب رغم أنه لا يمتلك القدرات المالية والفنية التي يملكها الفريق البافاري”.