بولت يتأهل إلى نصف النهائي في سباق 100 متر في مونديال ألعاب القوى

تأهل العدّاء الجامايكي يوسين بولت بسهولة، اليوم الجمعة، للدور قبل النهائي في سباق 100 متر عدو ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليًا في لندن.

وأنهى بولت (30 عامًا) سباق التصفيات في زمن بلغ 10.07 ثانية ليتأهل للدور قبل النهائي والمحدد له، مثل السباق النهائي، اليوم السبت.

وينهي بولت الفائز بـ11 ميدالية ذهبية في بطولة العالم و8 ميداليات ذهبية في الأولمبياد مسيرته الرياضية في بطولة العالم بلندن، والتي أيضًا ستشهد مشاركته في سباق التتابع 4 × 100 متر عدو للرجال

وتلقّى بولت استقبالًا حافلًا فور دخوله لخوض سباق التصفيات من الجماهير الغفيرة التي وصلت 60 ألف مشجع، والذين سخروا بصوت عالٍ من منافسه الأمريكي جاستين جاتلين، بطل العالم السابق، الذي كان موقوفًا بسبب تعاطيه المنشطات في السابق.

وفاز جاستين أيضًا بسباق التصفيات الذي شارك فيه، بينما كان الجامايكي جوليان فورتي هو الشخص الوحيد الذي أنهى السباق في أقل من 10 ثوانٍ حيث أنهاه في 9.99 ثانية.

فيما أنهى متصدر الموسم الأمريكي (بـ 9.82 ثانية) كريستيان كولمان السباق في 10.01 ثانية، كما تأهل أيضًا الجامايكي يوهان بلاكي بطل العالم لنسخة 2001.

وكان بلاكي قد فاز بالسباق قبل 6 سنوات عندما أخطأ بولت في بداية السباق النهائي الذي أقيم في دايغو.

وأثبت العداءان الآسيويان حضورهما، بعدما فاز الياباني عبدالحكيم ساني براون والصيني سو بينج تيان بسباقيْ التصفيات.

من جهته فاز البريطاني مو فرح بسباق 10 آلاف متر للرجال ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليًا في لندن ليحقق الميدالية الذهبية العاشرة له على التوالي في السباقات الكبرى المسافات الطويلة.

وخاض فرح معركة شرسة ضد منافسيه الأفارقة الذين لم يتمكنوا من اللحاق به في اللّفة الأخيرة ليحقق الفوز بالسباق في 26 دقيقة و49.51 ثانية.

49.94

وحصل الأوغندي جوشوا شيبتيحي على الميدالية الفضية بعدما أنهى مسافة السباق في زمن بلغ 26 دقيقة و49.94 ثانية، فيما حصل الكيني باول تانوي على الميدالية البرونزية بعدما أنهى السباق في زمن بلغ 26 دقيقة و50.60 ثانية ليضيفها للميدالية الفضية التي حققها في الأولمبياد العام الماضي.

وهذا الفوز جعل فرح على المسار الصحيح نحو تحقيق الفوز بثنائية سباق 5 آلاف و10 آلاف متر للمرة الخامسة والأخيرة، بعدما حقق ذلك في بطولتي العالم في 2013 و2015، ومرتين في الأولمبياد عامي 2012 و2016.

يذكر أنه فاز بسباق 5 آلاف متر في 2011 بعدما جاء في المركز الثاني في سباق 10 آلاف متر.

وينهي فرح مسيرته في سباقات المضمار عقب نهاية منافسات بطولة العالم لينتقل تركيزه بعد ذلك على سباقات الماراثون.