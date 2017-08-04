موناكو يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي بالفوز على تولوز

المصدر: د -ب-أ

استهل موناكو حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بانتزاع فوز صعب من ضيفه تولوز 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في افتتاحية مباريات الدوري.

وسجل أهداف موناكو جيمرسون ناسيمنتو ورادميل فالكاو وكميل جليك في الدقائق 28 و58 و70، فيما سجل هدفي تولوز زين الدين مشاش وآندي ديلورت في الدقيقتين السادسة و53.

وحصد موناكو أول ثلاث نقاط له في المسابقة فيما ظل فريق تولوز بلا نقاط.

وكان موناكو قد توج بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي للمرة الثامنة في تاريخه.

يذكر أن موناكو على بعد لقبين فقط من معادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، الذي يحمله حاليا سانت إيتيان.