لاعبان مهددان بالاستبعاد من المنتخب الإيراني بسبب إسرائيل.. تعرّف على التفاصيل

المصدر: د -ب-أ

يدرس المنتخب الإيراني استبعاد الثنائي، مسعود شجاعي وإحسان حاج صافي، من المشاركة مع الفريق الوطني، بعد مشاركتهما مع فريقهما اليوناني بانيونيوس أمام فريق ماكابي تل أبيب الإسرائيلي، في مباراة تصفيات الدوري الأوروبي التي أقيمت أمس الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء “ميزان” تصريحات لمحمد جواد عباباف، المدير العام لوزارة الرياضة، اليوم الجمعة، حيث قال: هناك “إمكانية كبيرة” أن تتم معاقبة الثنائي.

وعادة ما يتجنب الرياضيون الإيرانيون مواجهة الإسرائيليين نظرًا للعداء بين الدولتين.

ولم يشارك شجاعي وصافي في مباراة الذهاب التي أقيمت أمام ماكابي في إسرائيل، ولكنهما عادا لتشكيلة فريق بانيونيوس في مباراة العودة في اليونان.

يذكر أن بانيونيوس خسر 2 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي نفس السياق أشادت وزارة الخارجية الإسرائيلية وعبر حسابها الرسمي الفارسي على “تويتر” باثنين من لاعبي المنتخب الإيراني لكرة القدم “مسعود شجاعي وإحسان حاج صفي” نتيجة تجاوزهما الخط الأحمر وكسر مقاطعة اللاعبين الإسرائيليين من قبل إيران.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في تغريدتها “نحيي “مسعود شجاعي وحاج صفي” لتجاوزهما الخط الأحمر وكسر مقاطعة اللاعبين الإسرائيليين من قبل الإيرانيين”.

وعادة ما يرفض الرياضيون الإيرانيون من مواجهة نظرائهم الإسرائيليين في البطولات بسبب عدم اعتراف طهران بالكيان الصهيوني وتدعو بانتظام الى القضاء على الدولة العبرية في حين تعتبر اسرائيل ايران عدوها اللدود.